Le dossier du transfert de l’une des plus grandes stars du championnat saoudien s’est transformé en un véritable casse-tête de ce mercato estival. Les ambitions des cadors du royaume butent en effet sur un obstacle financier de taille, susceptible de mettre prématurément fin à la course et d’enterrer une opération qui semblait pourtant imminente.

Alors que les formations de la Ligue Roshen peaufinent leurs effectifs avant le coup d’envoi de l’exercice à venir, la lutte pour attirer les meilleurs éléments nationaux, surtout ceux capables de peser dans le dernier tiers, reste vive, la présence d’un joueur saoudien décisif dans le onze étant cruciale.

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Khaled Al-Ghanam, l’ailier d’Al-Ittifaq, s’est imposé comme l’une des cibles phares du mercato, après une saison exceptionnelle sous ses nouvelles couleurs, lui qui était jusqu’alors la doublure de Salem Al-Dosari au Hilal.

Selon le quotidien saoudien Al-Yaum, la direction d’Al-Ittifaq a fermé la porte à toute négociation directe et exige le paiement intégral de la clause libératoire, fixée à 46 millions de riyals, pour laisser partir son joueur.

Un niveau de rémunération qui place les prétendants devant un dilemme, d’autant que le marché est déjà saturé par de nombreuses opérations. Résultat : l’avenir de Khaled Al-Ghanam demeure en suspens, entre la volonté d’Al-Ittifaq de conserver son joyau et la quête des cadors de la Ligue Roshen désireux de s’offrir l’une des révélations de l’exercice précédent.

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Sous le maillot d’Al-Ittifaq, l’attaquant a retrouvé son meilleur niveau et signé sa meilleure saison à ce jour, terminant en tête du classement des joueurs saoudiens les plus décisifs de la Ligue Roshen.

Il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives, confirmant sa progression fulgurante et s’imposant comme l’un des joueurs locaux les plus convoités du championnat.

Ses performances ont alerté plusieurs cadors : Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Ahli espèrent s’attacher ses services durant ce mercato estival afin de renforcer leur attaque grâce à un joueur local rapide et décisif devant le but.