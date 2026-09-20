Iván Fresneda, le jeune latéral du Sporting Portugal, a reçu une convocation surprise dans les rangs de l'équipe première d'Espagne, après que le sélectionneur Luis de la Fuente a décidé de l'intégrer pour pallier l'absence de Pedro Porro, lors des prochains matches de la Ligue des nations.

La convocation de Fresneda, âgé de 21 ans, est intervenue quelques heures après sa participation avec le Sporting face à Arouca, dans un match qui s'est soldé par un nul 2-2, malgré sa contribution au deuxième but de son équipe en délivrant une passe décisive pour Luís Suárez, avant que la tâche du Sporting ne se complique après l'expulsion du défenseur belge Zeno Debast.

La convocation de De la Fuente représente une étape importante dans le parcours de Fresneda, né à Madrid le 28 septembre 2004, qui a débuté sa carrière à l'académie de Cojorna, avant de passer par plusieurs clubs et équipes de jeunes, parmi lesquels l'EFM Boadilla, le Real Madrid, Leganés et Valladolid.

Le latéral espagnol a attiré l'attention du Sporting Portugal durant sa période à Valladolid, permettant au club portugais de s'attacher ses services à l'été 2023 contre 9 millions d'euros, alors que le joueur suscitait également l'intérêt du Barça.

Fresneda faisait partie des plans de l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans, puisque le sélectionneur David Gordo l'avait convoqué pour disputer les rencontres face à la Finlande, Saint-Marin et la Roumanie, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans, avant qu'il ne rejoigne l'équipe première pour pallier l'absence de Pedro Porro.

Ainsi, Fresneda a reçu sa première convocation en équipe première d'Espagne, une démarche qui constitue jusqu'ici la plus belle reconnaissance de sa carrière, et qui le place devant l'opportunité d'apparaître avec « la Roja » durant la trêve internationale actuelle.