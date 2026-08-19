L'Algérien Adel Boulbina, ailier d'Al-Duhail au Qatar, est très proche de rejoindre le championnat saoudien de Roshan lors du mercato estival en cours, pour devenir le remplaçant du Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal.
Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a affirmé que Boulbina passe actuellement sa visite médicale, afin de finaliser officiellement son transfert au club saoudien d'Al-Diriyah durant le mercato estival en cours.
L'ailier algérien remplacera à Al-Diriyah l'autre ailier, le Brésilien Malcom, après l'échec récent de sa transaction de transfert en provenance d'Al-Hilal, ce dernier étant désormais proche de rejoindre le club émirati d'Al-Jazira.
Al-Diriyah, tout juste promu en championnat de Roshan, a décidé de faire appel à Adel Boulbina après les prestations remarquables qu'il a livrées avec Al-Duhail la saison dernière, aussi bien en championnat qatari qu'en Ligue des champions d'Asie Elite.
Le joueur de 23 ans a disputé 32 matchs avec le club qatari la saison dernière, au cours desquels il a réussi à inscrire 13 buts et a délivré 7 passes décisives.
Boulbina avait été proche de rejoindre le Zamalek en Égypte, en janvier 2025, alors qu'il évoluait dans les rangs du Paradou en Algérie, mais la transaction avait été interrompue dans les derniers instants, avant qu'il ne rejoigne Al-Duhail l'été suivant.
Sur le plan international, Boulbina a participé avec l'Algérie à la Coupe d'Afrique des nations 2025 et à la Coupe du monde 2026, disputant au total 13 matchs, au cours desquels il a inscrit 5 buts et en a délivré 3.
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