Dans un aveu choquant qui bouleverse tous les pronostics, l'homme le plus puissant du Ballon d'Or a dévoilé le véritable secret derrière la chute des stars espagnoles, championnes du monde, écartées de la course au sacre, affirmant que le couronnement de Harry Kane n'a pas été une simple victoire, mais le résultat d'une guerre des voix interne qui a brisé le rêve espagnol.

Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine « France Football » et président du jury du Ballon d'Or, est sorti de son silence pour justifier la grande surprise de l'édition de cette année, au cours de laquelle l'Anglais Harry Kane a été sacré du prestigieux trophée, tandis qu'aucun joueur de la sélection espagnole sacrée championne du monde n'est parvenu à atteindre les premières places.

L'énigme de la chute espagnole

Garcia a attribué cette chute, dans des déclarations rapportées par le quotidien français « L'Équipe », au phénomène de « division des voix » qui a frappé de plein fouet le camp de la Roja, expliquant que la concurrence acharnée entre les deux stars de la sélection leur a été fatale.

Garcia a déclaré : « Je pense sincèrement que Rodri a privé Lamine de certaines voix. Dans la sélection espagnole championne du monde, il y a eu une division claire des voix entre Rodri et Lamine Yamal, et cette division leur a coûté cher. »

Le journaliste français chevronné a ajouté : « Il y a eu une grande dispersion des voix entre les joueurs espagnols, et surtout, la sélection espagnole était une équipe complète et une machine collective impressionnante. C'est pourquoi il était presque impossible pour les membres du jury de mettre en avant et de privilégier une seule performance individuelle en particulier. »

Yamal paie le prix de la blessure et d'un seul but

Garcia n'a pas hésité à disséquer le cas de la jeune star Lamine Yamal, l'ailier du Barça, qui avait abordé le Mondial comme l'un des principaux favoris.

Il a expliqué : « Lamine Yamal est devenu champion du monde, et c'est un grand exploit, mais en réalité il n'a inscrit qu'un seul but et a entamé le tournoi en étant blessé. Cette situation compliquée a rendu la tâche du jury extrêmement difficile pour trancher entre les joueurs espagnols. »

Interrogé sur son choix personnel lors du vote, le président du jury a refusé de le révéler, se contentant de susciter davantage de polémique en déclarant : « J'ai voté pour quelqu'un qui n'a pas gagné, et je pense qu'il méritait aussi de l'emporter, mais vous verrez tout samedi, lorsque France Football publiera les résultats complets et détaillés. »

La bataille des 41 points

Au sujet de la bataille finale pour le titre, Garcia a révélé que la lutte entre Kane et Kylian Mbappé avait atteint son point d'ébullition et que la décision s'était jouée dans les derniers instants.

Il a déclaré : « Kylian Mbappé a été en tête de la course pendant la majeure partie de la période du vote, avant que Harry Kane ne revienne en force. L'écart de points entre Kane et Mbappé est extrêmement faible, inférieur même à l'écart entre Rodri et Vinicius en 2024, qui s'élevait à 41 points. »

Garcia a défendu avec acharnement le mérite de la star anglaise pour ce trophée, rejetant l'idée qu'il l'aurait remporté uniquement grâce aux performances de son équipe.

Il a conclu ses propos par les chiffres : « C'est avant tout un grand buteur. Il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection nationale cette saison, il a remporté tous les titres en Allemagne avec le Bayern Munich et atteint les demi-finales de la Ligue des champions, et avec la sélection anglaise, il a atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Il ne fait aucun doute que le jury a estimé qu'il était le choix le plus pertinent et le plus complet parmi tous les candidats. »



