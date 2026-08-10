Énorme surprise dans le onze de départ du Jong PSV ce lundi soir. Recrue à plusieurs millions, Yarek Gasiorowski est soudainement titulaire avec l’équipe de l’entraîneur Stijn Schaars.

Le défenseur central avait encore disputé l’intégralité du match contre l’AZ (0-4) lors du Johan Cruijff Schaal, mais il était déjà absent le week-end dernier pour l’ouverture de l’Eredivisie face à Fortuna Sittard (2-2).

En un peu plus d’une semaine, Gasiorowski est donc passé de titulaire en équipe première à relégué chez les espoirs. Un message fort de Peter Bosz, semble-t-il.

Face à Fortuna, Armando Obispo et Ryan Flamingo formaient la charnière centrale des Eindhovenois, mais cela ne s’est pas déroulé sans accroc. Même si Flamingo a ensuite marqué, il avait auparavant commis une énorme erreur sur le premier but encaissé par le PSV.

Pourtant, Gasiorowski ne semble pas devoir compter sur un retour rapide, au vu de sa place de titulaire avec le Jong PSV. À noter qu’il y a aussi une place pour Esmir Bajraktarevic, lui qui est également resté sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes contre Fortuna.

Le Jong PSV affronte ce lundi soir le relégué, le FC Volendam. Eux ont justement perdu énormément après la relégation, avec les départs notamment de Robin van Cruijsen, Kayne van Oevelen, Gibson Yah et des joueurs prêtés Dave Kwakman et Nick Verschuren.

Composition du Jong PSV : Smolenaars ; Bassey, Merién, Gasiorowski, Verhulst ; Bawuah, Sidibé, Van den Berg, Koller ; Bajraktarevic, Kluit

Composition du FC Volendam : Steur ; Payne, Kleijn, Amevor, Ugwu ; Bukala, Huisman, Niemeijer ; Doodeman, Veerman, Wolff