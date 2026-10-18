En s’inclinant 2-1 (1-1 à la pause) sur la pelouse du Bayer Leverkusen dans le choc de Bundesliga, les Fribourgeois ont connu leur premier faux pas de la saison et ont dû céder la première place après une seule journée.

Derry Scherhant (14e), découvert par Jürgen Klopp pour la DFB, a marqué pour Fribourg, qui recevra dimanche prochain les Munichois, vainqueurs du RB Leipzig (6-1), pour un duel au sommet. Ibrahim Maza (19e) et Patrik Schick (76e) ont renversé la rencontre et offert à Leverkusen sa cinquième victoire consécutive en match officiel. Le Bayer reste ainsi pleinement dans la lutte en haut du classement.

Déjà buteur lors de chacun des cinq premiers matches de Bundesliga de la saison, Schick est devenu le premier attaquant de l’histoire du Bayer Leverkusen à marquer également lors du sixième. Il a ainsi dépassé Stefan Kießling et Dimitar Berbatov.





Pourquoi les supporters du SC Fribourg ont-ils protesté ?

Après la victoire contre le FK Jablonec en Conference League (3-2), l’entraîneur du SC Fribourg, Julian Schuster, a de nouveau procédé à une rotation de son effectif en alignant huit nouveaux joueurs dans le onze de départ, dont les internationaux Scherhant, Philipp Treu et Yannik Engelhardt. Le sélectionneur allemand Klopp les observait donc attentivement depuis la tribune.

Les supporters fribourgeois ont toutefois d’abord provoqué une interruption de cinq minutes en lançant des balles de tennis. Ils protestaient ainsi contre les conditions imposées aux supporters visiteurs à la BayArena. Le match n’a pu reprendre qu’après une longue discussion entre les supporters et Schuster.

Et Klopp a aussitôt eu de quoi s’émerveiller. Scherhant a conclu sans difficulté, de près, une attaque parfaitement menée sur le côté droit par Treu pour ouvrir le score. La réponse du Bayer n’a pas tardé : Schick a servi Maza d’une talonnade, et l’international algérien a conclu avec sang-froid.

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Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp voit Maza délivrer une passe décisive remarquable

Pour le reste, les défenses ont concédé peu d’occasions. Les deux équipes, qui joueront de nouveau en Coupe d’Europe en milieu de semaine, ont fait jeu égal. Fribourg a cherché à contrôler le match, tandis que Leverkusen a réussi quelques contres incisifs. Sur le plus dangereux d’entre eux, Afonso Moreira a toutefois perdu le ballon en se montrant un peu trop individualiste. L’action faisait suite à une passe manquée lourde de conséquences du Fribourgeois Jan-Niklas Beste (45e).

Le Sport-Club a dû fournir nettement plus d’efforts défensifs en seconde période. Facundo Medina (50e) a décoché le premier tir d’avertissement pour Leverkusen, avant que la pression ne s’intensifie presque de minute en minute. Alors que l’attaque fribourgeoise autour de Scherhant ne produisait presque rien, Schick a manqué la meilleure occasion des locaux (59e).

Klopp rayonnait en tribune, même si, après leur semaine européenne, les deux équipes manquaient de fraîcheur et d’idées en fin de match. Puis Schick a marqué pour la sixième rencontre de championnat consécutive, après un remarquable travail préparatoire de Maza. Ce dernier, très en vue, a manqué l’occasion d’inscrire un troisième but (84e).



