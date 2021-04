Le record fou du Real Madrid en Ligue des Champions

Personne n'a atteint plus de demi-finales de Coupe d'Europe que le Real Madrid.

En fait, les autres clubs ne sont même pas proches. Le Bayern Munich est le suivant dans la liste avec 21 apparitions dans les quatre dernières, suivies des 16 apparitions de Barcelone et des 12 de l'AC Milan.

Ces dernières années, Los Blancos ont prolongé leur avance. Ils ont atteint les demi-finales dans neuf des 11 dernières éditions de la Ligue des champions, remportant la compétition quatre fois au cours de cette période.

Jose Mourinho a mis fin à la malédiction des quarts de finale en 2010/11, le Real Madrid atteignant les quatre dernières années successives jusqu'en 2018/19.

Au cours de la dernière décennie, le Real Madrid a disputé huit demi-finales de la Ligue des champions, Barcelone après cinq.

Ce sera la quatrième demi-finale de la Ligue des champions de Zinedine Zidane en tant que patron du Real Madrid. Il a remporté tous les trois précédents jusqu'à présent. L'entraîneur français a éliminé Manchester City, l'Atletico Madrid et le Bayern Munich à ce stade.

Chelsea attend dans l'avant-dernier tour cette saison. Ils n'ont jamais rencontré le Real Madrid en Ligue des champions, leurs précédentes rencontres ayant eu lieu lors de la Coupe des vainqueurs de coupe 1970/71 et de la Super Coupe de 1997. Chelsea est sorti vainqueur à ces deux occasions.

Les Merengue viennent de battre le Barça et ne sont qu’à un petit point des Colchoneros et ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la C1. Pas mal pour un entraîneur dont le discours ne passait soit-disant plus.

L'article continue ci-dessous

"Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous ici ensemble, a déclaré Zidane. Avec tout ce qui nous arrive, avec toutes les pertes, nous sommes là. Nous n'avons rien gagné, mais nous sommes vivants dans les deux compétitions. L'équipe en veut plus."

Demi-finaliste pour la 30eme fois de son histoire en Coupe d’Europe, le Real Madrid est sur son terrain de jeu favori. Dans un peu plus d’un mois, la saison sera terminé et le club aura peut-être fait un doublé, sur lequel personne n’aurait parié il y a cinq mois. Mais Zidane a cette force de réussir à s’en sortir contre vents et marées.

"Le caractère qu'ils ont. C'est une équipe qui en a toujours plus. Plus ils ont de difficultés, plus ils se rapprochent. Bien sûr, nous avons de la qualité à revendre dans cette équipe, mais le caractère de ces joueurs est le plus important."