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La mauvaise passe d'Aston Villa s'est aggravée mardi soir à Istanbul. Une tête de Deniz Gul en fin de match a offert à Galatasaray une victoire 1-0 et mis fin à l'un des records dont Unai Emery était le plus fier. Pour la première fois sous les ordres de l'Espagnol, Villa a perdu deux matches consécutifs en phase de ligue de la Ligue des champions. Le club reste sans victoire depuis six rencontres, toutes compétitions confondues, et n'a plus marqué depuis le 8 novembre.

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Une tête en fin de match met fin au record d'Emery

Entré en jeu, Gul a départagé les deux équipes au RAMS Park à la 79e minute, reprenant de la tête un ballon mal dégagé par Nicolas Jackson sur corner. C'était le premier tir cadré de Galatasaray. Sur l'action, Gul a reçu un coup de pied au visage de Jackson, mais la VAR a estimé que l'attaquant de Villa ne méritait pas de carton rouge.

Cette défaite signifie que Villa a perdu deux matches consécutifs en phase de ligue ou de groupes pour la première fois sous Emery. Elle met fin à un record sur lequel s'était appuyée son ascension parmi les forces du football européen.

Ni victoire ni but

La forme de Villa s'est effondrée depuis sa victoire contre Manchester City le 24 octobre. L'équipe d'Emery reste désormais sur six matches sans victoire. Elle n'a pas non plus marqué depuis le but de Leon Goretzka contre Manchester United le 8 novembre.

La soirée à Istanbul a résumé ses difficultés offensives. Johan Manzambi a été signalé hors-jeu après avoir tiré sur le gardien, et Villa n'a pas su exploiter ses situations prometteuses dans le dernier tiers du terrain. Emery a été averti en fin de match, sa frustration ayant fini par éclater.

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Une place dans le top 8 menacée

Villa reste pour l'instant dans les huit premiers avec neuf points, mais Galatasaray est revenu à sa hauteur. Le leader de la Süper Lig a désormais remporté huit matches de suite, toutes compétitions confondues. La position de Villa pourrait se dégrader une fois les autres rencontres de la cinquième journée disputées.

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Son déplacement à Istanbul avait été éclipsé par des informations faisant état d'un lion en liberté . Ce résultat laisse Emery face à une série de matches européens exigeants, avec des rencontres contre le PSG et le Borussia Dortmund à venir.

Ipswich, prochain adversaire d'un Villa en difficulté

L'équipe d'Emery doit maintenant vite se remobiliser avant son déplacement de samedi à Ipswich en Premier League.

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Mettre fin à la disette de buts sera la priorité, alors que les ambitions européennes de Villa comme sa forme sur la scène nationale ont besoin d'un nouvel élan.