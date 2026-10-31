L’attaquant a ouvert le score pour le Werder à la 57e minute du match de Bundesliga contre la TSG Hoffenheim, au terme d’une action déterminée et d’une finition encore plus décidée. Il est ainsi le premier joueur du Werder depuis Völler, lors de la saison 1982/83, et seulement le deuxième de l’histoire du club à avoir marqué au moins un but lors de sept matches consécutifs en Bundesliga.

Füllkrug ayant également marqué et signé un doublé en milieu de semaine lors du match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du Borussia Dortmund (2-3), il est désormais le premier joueur du Werder depuis la création de la Bundesliga, lors de la saison 1963/64, à avoir marqué lors de huit matches officiels d’affilée. Même le champion du monde Völler, attaquant du club de Brême de 1982 à 1987, n’y était pas parvenu.

« Je ne marque pas ces buts pour battre le record », a souligné Füllkrug après le coup de sifflet final sur Sky. Eren Dinkci a doublé la mise à la 82e minute, permettant aux Vert et Blanc de savourer une victoire 2-0 à domicile. « Sur le plan du caractère, c’était encore une fois excellent. C’est un immense plaisir de jouer avec cette équipe », a poursuivi Füllkrug. Dinkci a, de son côté, salué le vétéran : « Quand il inscrit le 1-0 avec une telle conviction, cela transmet de l’énergie à toute l’équipe. »

Revenu au SVW à la mi-août sous forme de prêt en provenance de West Ham United, Füllkrug a poursuivi son remarquable début de saison contre Hoffenheim. Avec neuf réalisations, le joueur de 33 ans domine le classement des buteurs de Bundesliga et, à chaque nouveau but, marque bien entendu des points en vue d’un retour en équipe d’Allemagne.

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Klopp convoquera-t-il Füllkrug jeudi en équipe d’Allemagne ?

Füllkrug, dont la dernière présence en équipe d’Allemagne remonte à septembre 2025 et qui a notamment manqué la Coupe du monde l’été dernier, se montre très réservé sur le sujet. « Nous avons ouvert une nouvelle ère en Allemagne, nous voulons être jeunes et dynamiques. Je le comprends, si tel devait être le cas. Et sinon, nous pourrons toujours réagir », a déclaré Füllkrug le week-end dernier dans l’émission Aktuellen Sportstudio de la ZDF. Le buteur souligne toutefois explicitement qu’il sera toujours disponible si le nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp a besoin de lui.

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Klopp n’avait pas retenu Füllkrug dans sa première liste pour les matches de Ligue des nations de fin septembre et début octobre. Récemment, en marge du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal (2-2), Klopp a laissé entendre sur DAZN, à propos du joueur du Werder, que son âge avancé pour un footballeur rendait une convocation moins probable : « Niclas Füllkrug enchaîne les buts en Bundesliga, mais il a 33 ans. Ce n’est pas ma faute. »

Klopp, qui annoncera sa liste pour les prochains matches internationaux de novembre jeudi prochain, ne veut toutefois rien exclure : « Lionel Messi vient encore de disputer une Coupe du monde à, quel âge avait-il déjà, 39 ou 40 ans ? C’est donc possible. Mais pour l’instant, je suis surtout heureux que Niclas soit de retour et qu’il joue comme il le fait, parce qu’il avait eu des problèmes physiques, quels qu’ils aient été. Et maintenant, il semble plus frais que jamais. Donc tout va bien. »

On saura dans quelques jours si Klopp continue de se passer de Füllkrug malgré l’incroyable série de buts de l’international allemand aux 24 sélections (14 buts). Au Werder, Füllkrug n’est pas le seul à connaître une bonne période : le club de Brême occupe actuellement la cinquième place avec 15 points après ses huit premiers matches.