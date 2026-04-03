Le record de Al-Hilal attire l'attention d'Al-Nasr lors du match contre Al-Najma

Le club Al-Nasr rêve d'égaler le record de son voisin et rival de toujours, Al-Hilal, lorsqu'il affrontera son homologue Al-Najma dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Nassr accueille Al-Najma ce vendredi au stade Al-Awal Park, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Okaz » a révélé un record exceptionnel pour la saison en cours, que le club Al-Nasr pourrait atteindre s'il remporte la victoire contre Al-Najma.

Cette victoire, si elle se concrétise, serait la 13e consécutive pour l'équipe d'Al-Nassr dans la saison actuelle de la Ligue Roshen, puisqu'elle a déjà remporté ses 12 derniers matchs de la compétition, plus précisément depuis sa défaite 1-3 face à Al-Hilal lors de la 15e journée, le 12 janvier dernier.

Depuis, « Al-Alamy » s'est imposé face à Al-Shabab (3-2), Damac (2-1), Al-Taawoun (1-0), Al-Kholoud (3-0), Al-Riyadh (1-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Fateh (2-0), Al-Hazm (4-0), Al-Najma (5-0), Al-Fayha (3-1), Neom (1-0) et Al-Khaleej (5-0).

Si Al-Nassr remporte sa 13e victoire consécutive, il égalera le record de la saison, détenu par son rival traditionnel Al-Hilal, qui l’avait établi entre les 4e et 17e journées.

Depuis le match nul 3-3 contre Al-Ahli lors de la troisième journée, Al-Hilal s'est imposé face à Al-Akhdoud (3-1), Al-Ittifaq (5-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Shabab (1-0), Al-Najma (4-2), Al-Fateh (2-1), Al-Khaleej (3-2), Al-Khuloud (3-1), Damak (2-0), Al-Hazm (3-0), Al-Nasr (3-1), Neom (2-1) et Al-Fayha (4-1).

Cette série ne s'est interrompue que le 25 janvier dernier, lorsque le Hilal a fait match nul 1-1 contre Riyad, lors de la dix-huitième journée du championnat Roshen, ce qui a permis à Al-Nasr d'égaler ce record face à Al-Najma.