Le Real rouvre le dossier du projet raté et le gouvernement espagnol fait pression sur la FIFA au sujet de la finale du Mondial

Partager Suivez GOAL sur Google

En une seule semaine, le stade Santiago Bernabéu, bastion du géant espagnol du Real Madrid, s'est retrouvé au cœur de deux batailles parallèles, l'une n'étant pas moins brûlante que l'autre.

Publicité

D'un côté, une bataille juridique et financière que le Real Madrid mène contre la mairie de Madrid, dans laquelle il réclame une indemnisation de 20 millions d'euros en raison de l'échec du projet de parking souterrain.

De l'autre, une bataille sportive et politique tout aussi importante, avec l'arrivée d'une délégation de la Fédération internationale de football, la FIFA, chargée d'évaluer la capacité du stade à accueillir des matchs de la Coupe du monde 2030, au premier rang desquels la finale.

Une réclamation de 20 millions d'euros

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté, d'après la plateforme médiatique « Vox Populi », que le Real Madrid a officiellement entamé une procédure de réclamation contre la mairie de Madrid, exigeant le versement de 20 millions d'euros, à la suite de l'annulation du projet de construction du parking souterrain aux abords du stade Santiago-Bernabéu.

Le club prévoit d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour de son assemblée annuelle des membres, afin d'informer ces derniers des détails de cette démarche juridique et de ses raisons, à un moment où le club considère que la ville porte l'entière responsabilité de l'arrêt du projet.

Publicité Publicité

Le projet de parking remonte à de longues années, tout comme le projet de rénovation du stade lui-même. Il avait été approuvé dans un premier temps, et le club avait commencé à prendre des mesures concrètes pour sa réalisation, avant que celui-ci ne soit suspendu au milieu de l'année 2025 par une décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid, à la suite d'un recours déposé par l'association des riverains affectés par les travaux de construction du Bernabéu.

Related Topics

Le Real Madrid fait valoir que le projet avait été enregistré à l'époque sous une condition claire, selon laquelle, en cas de non-réalisation, « la mairie de Madrid serait tenue d'indemniser le club des préjudices subis ». Sur cette base, la société créée spécialement pour ce projet, « Aparcamientos del Santiago Bernabéu », dirigée par le directeur général du club José Ángel Sánchez, réclame le montant précité, considéré comme une estimation des dépenses engagées par le club lors des phases de planification, d'études et de travaux préparatoires.

Cette démarche est perçue comme une nouvelle escalade dans la relation entre le club et les autorités locales, après des années de tensions liées aux travaux de rénovation, au bruit, aux embouteillages et à l'impact des grands événements sur les habitants du quartier.

Publicité

La FIFA au Bernabéu

Au même moment, le stade merengue a accueilli une délégation de la Fédération internationale de football, dans le cadre d'une tournée d'inspection en préparation de la Coupe du monde 2030, qui se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Selon les propos du journaliste Antón Meana à la radio « Cadena SER », des réunions se sont tenues avec les principales parties concernées et se sont poursuivies tout au long de l'après-midi, en présence de représentants du gouvernement espagnol, de la mairie de Madrid et du Real Madrid.

Publicité

La FIFA a précisé que ces visites représentent « une étape importante dans le processus de sélection de la ville hôte, et permettront à la FIFA d'évaluer les plans de préparation et d'exploitation du tournoi, ainsi que les infrastructures proposées pour chaque stade candidat ».

La délégation rencontre dans l'après-midi Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, qui a préféré ne pas se rendre à Prague pour assister au match entre l'Espagne et la République tchèque en Ligue des nations, afin de participer à la réunion avec la FIFA.

Publicité

Des questions techniques, pas de démonstration

La radio espagnole a confirmé que les questions de la FIFA étaient claires et que toutes les réponses ont été apportées sur-le-champ. Les représentants du gouvernement espagnol ont néanmoins insisté sur le fait que les aménagements dont le Bernabéu pourrait avoir besoin sont tout à fait différents selon qu'il accueille un match de phase de groupes ou la finale.

Elle a souligné que la délégation a manifesté une vive admiration pour le stade, mais que le cœur du sujet réside dans le fait de savoir s'il est possible de satisfaire toutes les exigences de la FIFA, qui sont nombreuses, et si les responsables du projet sont prêts à éviter d'apporter des modifications substantielles à leur plan proposé.