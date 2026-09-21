Le Real rend-il les joueurs moins bons ? Un ex-pro démonte Madrid après la défaite dans le derby contre l’Atlético

Au micro de Movistar, Miguel Torres, qui a porté le maillot des Merengue entre 2005 et 2009, a déclaré que le Real manquait de toute structure dans son jeu collectif. Certains professionnels, qui avaient affiché de solides performances dans d’autres clubs, auraient ainsi beaucoup de mal à exprimer leur potentiel.

« À Madrid, il manque une structure. (Marc) Cucurella ressemble à un autre joueur, il a même l’air d’un mauvais joueur, mais seulement parce qu’il n’y a pas de structure. Il n’y a aucun automatisme de jeu », a pesté Torres.

Cucurella était encore devenu champion du monde avec la sélection espagnole cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et il avait même intégré l’équipe du tournoi. Dans la foulée, il a rejoint le Real en provenance de Chelsea pour 55 millions d’euros, mais il connaît encore des difficultés d’adaptation chez les Madrilènes. Ainsi, le joueur de 28 ans ne compte encore aucune implication sur un but en huit matches officiels et se montre en outre extrêmement fébrile sur le plan défensif.

Le week-end dernier par exemple, lors de la défaite mouvementée 2-1 contre l’Atlético, le rival de la ville, Cucurella n’a pas été irréprochable sur le deuxième but encaissé, inscrit par Jonathan David, puisqu’il n’est pas parvenu à gêner de manière décisive sur le centre de Giuliano Simeone.

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Comment s’est déroulé le début de saison du Real Madrid ?

Au vu des investissements massifs réalisés cet été, le Real ayant dépensé au total plus de 300 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs, Torres en attendait davantage. Lui-même voyait clairement les Merengue dans le rôle de favori face au FC Barcelone, mais la réalité serait désormais tout autre.

« On observait avec un sourire ce que faisait le Barça : 80 millions pour Gordon – qui est-ce, au juste ? Adeyemi, juste un autre attaquant. Ils paient Rodri très cher, alors qu’il n’était pas au meilleur de sa forme physiquement. Si Rodri jouait au Real Madrid, on verrait aussi chez lui de nombreuses faiblesses », a ainsi déclaré Torres.

Chez les Catalans, à l’inverse du Real, une idée de jeu claire serait également perceptible sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick. « Les semaines passent, et peu importe qui le Barça recrute ou même s’ils ne recrutent aucun attaquant, tout fonctionne chez eux parce qu’ils ont une bonne structure », a expliqué Torres. « Je le répète : il n’y a pas de structure au Real Madrid, et dans ces conditions, il est très difficile qu’un projet puisse réussir, même quand on dispose de bons footballeurs. »

Au classement de la Liga, le Real Madrid a glissé à la quatrième place après désormais deux défaites en sept matches. Le leader, le Barça, compte déjà six points d’avance, et l’Atlético possède lui aussi désormais un point de plus que les Merengue.