Le Real porte le dernier coup et le Barça est la principale victime : la domination de Paris sur l'Espagne va-t-elle voler en éclats ?

Villarreal, qui accueillera le Paris Saint-Germain mardi prochain au stade de La Cerámica, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, tentera de mettre fin à la série du club français qui dure depuis une décennie sans défaite en Espagne.

Le quotidien catalan "Mundo Deportivo" a rappelé que la dernière défaite du club français en Espagne remonte à novembre 2015, lorsqu'il s'était incliné au stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid 1-0 lors de la première phase de la Ligue des champions, sur un but inscrit par Nacho Fernández.

Il a ajouté que, depuis lors, le bilan du club parisien dirigé par Luis Enrique affiche quatre victoires et un match nul, le tout en Ligue des champions.

Durant cette période, le FC Barcelone a été la principale victime de Paris, puisqu'il s'est incliné à trois reprises. La première fois sur le score de (4-1) en huitièmes de finale de la saison 2020-2021, et c'est sur le même score que le club français s'est imposé en quarts de finale de la saison 2023-2024, tandis que la dernière victoire est intervenue sur le score de (2-1) lors de la phase de ligue de la saison dernière.

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La quatrième victoire a été acquise face à la Real Sociedad (2-1) en huitièmes de finale de la saison 2023-2024, tandis que l'unique match nul, vierge, a été concédé contre l'Athletic Bilbao la saison dernière, lors de la première phase.

Lors des 11 précédentes visites du club français, le bilan de Paris était de 6 défaites, 4 victoires et un match nul. Leur premier match en Espagne remonte à 1993, dans l'ancienne Coupe de l'UEFA, et à cette occasion ils s'étaient inclinés face au Real Madrid sur le score de 3-1.

Il convient de noter que le Paris Saint-Germain est le tenant du titre de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons.