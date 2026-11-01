Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FRANCE-ELYSEE-PSGAFP
Traduit par

Le Real porte le dernier coup et le Barça est la principale victime : la domination de Paris sur l'Espagne va-t-elle voler en éclats ?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Real Madrid
FC Barcelone
Espagne
France

Le club français n'a plus connu la défaite en Espagne depuis 2015

Villarreal, qui accueillera le Paris Saint-Germain mardi prochain au stade de La Cerámica, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, tentera de mettre fin à la série du club français qui dure depuis une décennie sans défaite en Espagne.

Le quotidien catalan "Mundo Deportivo" a rappelé que la dernière défaite du club français en Espagne remonte à novembre 2015, lorsqu'il s'était incliné au stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid 1-0 lors de la première phase de la Ligue des champions, sur un but inscrit par Nacho Fernández.

Il a ajouté que, depuis lors, le bilan du club parisien dirigé par Luis Enrique affiche quatre victoires et un match nul, le tout en Ligue des champions.

Durant cette période, le FC Barcelone a été la principale victime de Paris, puisqu'il s'est incliné à trois reprises. La première fois sur le score de (4-1) en huitièmes de finale de la saison 2020-2021, et c'est sur le même score que le club français s'est imposé en quarts de finale de la saison 2023-2024, tandis que la dernière victoire est intervenue sur le score de (2-1) lors de la phase de ligue de la saison dernière.

Prochains matchs
VIL

VIL

Ligue des Champions

03 nov. 2026

PSG

PSG

La quatrième victoire a été acquise face à la Real Sociedad (2-1) en huitièmes de finale de la saison 2023-2024, tandis que l'unique match nul, vierge, a été concédé contre l'Athletic Bilbao la saison dernière, lors de la première phase.

Lors des 11 précédentes visites du club français, le bilan de Paris était de 6 défaites, 4 victoires et un match nul. Leur premier match en Espagne remonte à 1993, dans l'ancienne Coupe de l'UEFA, et à cette occasion ils s'étaient inclinés face au Real Madrid sur le score de 3-1.

Il convient de noter que le Paris Saint-Germain est le tenant du titre de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google