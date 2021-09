Le Real peut viser un duo Mbappé-Haaland, selon un dirigeant du Barça

Eduard Romeu admet que la mauvaise gestion financière en Catalogne a permis aux rivaux madrilènes d'être les mieux armés dans ce genre de dossiers.

Le vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, admet que le Real Madrid sera en mesure de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2022, les Blaugrana étant laissés à la traîne sur le marché des transferts en raison d'un manque de moyens. Les Catalans connaissent des difficultés financières très médiatisées, avec un exode massif des meilleurs talents au cours de l'été, qui a vu des joueurs comme Lionel Messi et Antoine Griezmann s'en aller vers d'autres projets, à Paris et Madrid.

Le Barça n'est pas en mesure de rivaliser avec son rival du Clasico, le Real Madrid, pour les pointures les plus convoitées, même s'il souhaite s'engager dans cette voie. Eduard Romeu a répondu avec franchise à la Cadena Cope lorsqu'on lui a demandé si la Maison Blanche pouvait attirer Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et arracher Erling Haaland du Borussia Dortmund durant le même mercato : "C'est possible parce que le Real Madrid est un grand club qui a un grand potentiel et une grande force".

"Nous n'avons pas du tout parlé de virer Koeman"

"Si nous avions fait nos devoirs ces dernières années, nous serions dans la même situation qu'eux. Florentino Perez a géré le club d'une manière dont nous devons tirer notre chapeau. Au niveau des affaires, personne ne va le remettre en question", a ensuite ajouté le dirigeant. Dans un futur proche, on s'attend à ce que le Barça réduise encore ses coûts, car il y a encore un certain nombre de joueurs à gros revenus que le club aimerait voir partir dès que possible, comme Philippe Coutinho et Samuel Umtiti.

D'autres changements en dehors du terrain sont également évoqués, avec de nouvelles spéculations concernant l'avenir de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur. Il a été suggéré que le Néerlandais était en sursis après avoir ouvert la campagne de Ligue des champions 2021-22 par une défaite 3-0 contre le Bayern Munich, mais Eduard Romeu affirme qu'aucune discussion de licenciement n'est à l'ordre du jour. "Nous n'avons pas du tout parlé de le virer. Nous étions au milieu d'une réunion et un collègue a dit qu'il paraissait dans un journal que nous demandions son départ. C'est rigoureusement faux, cela n'a aucun sens de le faire et ce n'était pas à l'ordre du jour".

"Nous avons sept points en trois matchs de Liga et nous avons eu le pire rival possible en Ligue des champions. Perdre contre le Bayern fait partie d'une équation, même si nous avons été déçus", a enfin justifié le vice-président économique du club. Le Barça tentera de remettre en ordre de marche dès lundi en recevant Grenade.