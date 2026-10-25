Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Spotify Camp Nou, avec l'objectif de mettre fin à la série d'invincibilité que le Barça maintient en Liga devant son public depuis mai 2025.

Le journal Sport a rapporté que le Barça aborde le Clasico de ce soir après avoir enchaîné 23 victoires consécutives à domicile en Liga.

Le quotidien a ajouté que le Barça n'a plus connu la défaite chez lui en Liga depuis 525 jours, soit près d'une saison et demie écoulée depuis la dernière défaite du club dans la compétition devant son public, ce qui reflète clairement l'hégémonie des Blaugrana.

Depuis lors, le club catalan ne s'est pas contenté d'éviter la défaite : il n'a laissé aucun adversaire lui arracher le moindre match nul, devenant ainsi l'une des équipes les plus fiables lorsqu'elle évolue à domicile.

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Aucun adversaire n'est parvenu à repartir avec un résultat positif de son déplacement à Barcelone, que ce soit au Spotify Camp Nou, au stade olympique Lluís Companys ou au stade Johan Cruyff.

Lors de la saison dernière, 2025-2026, le Barça a continué d'engranger les victoires les unes après les autres et n'a pas cessé de gagner, affrontant ainsi toutes les équipes restantes en Liga.

L'équipe a réalisé une série complète de victoires, récoltant 57 points sur les 57 possibles devant son public.

En réalité, les seuls faux pas du Barça à domicile sont survenus en Ligue des champions, lorsqu'il s'est incliné face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-2 en phase de ligue au stade de Montjuïc, puis face à l'Atlético de Madrid sur le score de 0-2 lors du quart de finale aller, cette fois au Spotify Camp Nou.

Le Barça a poursuivi sur la même lancée en ce début de saison, après avoir remporté ses 4 matchs disputés au Spotify Camp Nou.

Pour retrouver sa dernière défaite en Liga à domicile, il faut remonter au 18 mai 2025, lorsque Villarreal s'est imposé face au Barça sur le score de 3-2, alors même que le club catalan avait déjà assuré le titre de champion de Liga.