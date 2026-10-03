Le Real n'a pas obtenu ce qu'il voulait : l'affaire Negreira à un nouveau tournant

L'affaire Negreira approche d'une nouvelle étape qui pourrait sceller son issue devant la justice espagnole, après la clôture de la phase d'instruction préliminaire. Les regards se tournent désormais vers les audiences finales prévues en novembre prochain, avec des prévisions selon lesquelles le parcours judiciaire pourrait se prolonger jusqu'à la mi-2027 avant qu'un verdict définitif ne soit rendu.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la juge Alejandra Gil a mis fin à l'instruction préliminaire après avoir rejeté la demande du Real Madrid de la prolonger de six mois supplémentaires. Le tribunal entendra en novembre un certain nombre de témoins, parmi lesquels Gerard López, avant de décider du renvoi de l'affaire en procès ou de son classement.

Avec la fin des audiences, l'affaire entre dans une phase décisive, le tribunal devant déterminer sa suite judiciaire.

Les estimations, selon le journal, indiquent qu'un verdict définitif ne devrait pas être attendu avant la mi-2027, compte tenu des étapes procédurales qui restent à franchir dans ce dossier.

Parallèlement au parcours judiciaire espagnol, le Real Madrid fait pression sur l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour réactiver le dossier et prendre une décision concernant le Barça, après que l'instance a entamé sa procédure en mars 2023 sans annoncer de position définitive à ce jour.

Le Real Madrid avait soumis un rapport à l'UEFA dans le but de faire avancer le dossier vers son dénouement, mais l'instance européenne n'est pas légalement tenue d'attendre le résultat des tribunaux espagnols avant de prendre sa décision, ce qui signifie qu'elle peut agir indépendamment du parcours judiciaire national.

Néanmoins, la décision judiciaire espagnole demeure une étape importante dans l'évolution de l'affaire, alors que les regards se tournent vers les audiences de novembre, considérées comme la prochaine étape susceptible de déterminer si le dossier arrivera jusqu'au procès ou s'arrêtera au stade de l'instruction.