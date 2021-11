Le Real Madrid vise un prodige argentin à 20M€

Julian Alvarez est considéré comme l'un des plus grands talents argentins de ces derniers temps.

L'attaquant est le fer de lance de River Plate et, selon Marca, il a suscité l'intérêt du Real Madrid et de la Juventus.

Fernando Hidalgo, l'agent d'Alvarez, a récemment rencontré les responsables de River pour discuter d'un nouveau contrat pour son client ainsi que des conditions qui permettront à l'attaquant de rejoindre l'Europe.

Il est entendu qu'un montant de 20 millions d'euros a été convenu, mais en un seul versement et lors du prochain marché, et non en plusieurs versements échelonnés.

Alvarez ne semble pas pressé de quitter Buenos Aires. Lui et son entourage pensent qu'en restant en Argentine, il a plus de chances de faire partie de la sélection de Lionel Scaloni pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Mais l'appel des sirènes de Madrid et de la Juventus pourrait s'avérer trop fortes. La Fiorentina, le Milan et le Bayer Leverkusen suivent également sa progression.

Âgé de 21 ans, Alvarez a fait toute sa carrière à River. Il a fait cinq apparitions avec l'équipe nationale argentine, et a contribué à 31 buts et 23 passes décisives en 90 apparitions avec River. Il a inscrit plus de buts (15) et délivré plus de passes décisives (5) que quiconque dans le football national argentin depuis le début de la saison.