Selon BILD, le Real Madrid aurait été encore plus impressionné par Michael Olise lors de la défaite du Bayern Munich (1-2) en quart de finale de la Ligue des champions.

À 24 ans, l’international français réalise une saison exceptionnelle : 16 buts et 29 passes décisives en 41 matchs officiels.

Mardi, face au Real, il a offert une passe décisive à Harry Kane, qui a marqué le deuxième but bavarois peu après la mi-temps.

Selon l’expert des transferts Christian Falk, la rencontre en Ligue des champions a renforcé l’intérêt du Real Madrid pour le joueur.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, l’international français est estimé à au moins 140 millions d’euros par Transfermarkt.

Le Real Madrid devra donc mettre la main à la poche pour s’attacher les services de ce joueur comptant 15 sélections en équipe nationale. À Munich, on assure qu’Olise ne partira pas, même contre un chèque de 200 millions d’euros.

Recruté il y a deux ans pour 53 millions d’euros auprès de Crystal Palace, l’ancien Londonien s’est révélé un investissement particulièrement judicieux.