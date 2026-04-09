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« Le Real Madrid vise le grand espoir révélé lors des quarts de finale de la Ligue des champions »

Mercato
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
France
M. Olise

Selon BILD, le Real Madrid aurait été encore plus impressionné par Michael Olise lors de la défaite du Bayern Munich (1-2) en quart de finale de la Ligue des champions.

À 24 ans, l’international français réalise une saison exceptionnelle : 16 buts et 29 passes décisives en 41 matchs officiels.

Mardi, face au Real, il a offert une passe décisive à Harry Kane, qui a marqué le deuxième but bavarois peu après la mi-temps.

Selon l’expert des transferts Christian Falk, la rencontre en Ligue des champions a renforcé l’intérêt du Real Madrid pour le joueur.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, l’international français est estimé à au moins 140 millions d’euros par Transfermarkt.

Le Real Madrid devra donc mettre la main à la poche pour s’attacher les services de ce joueur comptant 15 sélections en équipe nationale. À Munich, on assure qu’Olise ne partira pas, même contre un chèque de 200 millions d’euros.

Recruté il y a deux ans pour 53 millions d’euros auprès de Crystal Palace, l’ancien Londonien s’est révélé un investissement particulièrement judicieux.

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