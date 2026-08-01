Le Real Madrid veut se débarrasser d’un joueur avant de pouvoir recruter sa cible prioritaire

José Mourinho veut renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison en Liga. Selon Marca, l’entraîneur portugais vise plus précisément le recrutement d’un défenseur central.

Mourinho serait contrarié par les nombreux cas de blessure, notamment dans la ligne arrière. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Éder Militão sont indisponibles en raison de blessures diverses. Ce dernier doit même encore observer plusieurs mois de rééducation.

Ibrahim Konaté, arrivé de Liverpool, ne participera pas non plus au match amical contre la Fiorentina samedi. Le défenseur français profite de ses vacances après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde.

Pour le moment, Mourinho doit faire avec les jeunes Lamini Fati et Joan Martínez dans l’axe de la défense madrilène. Dans le même temps, le marché des transferts est passé au peigne fin afin de trouver des renforts pour l’arrière-garde.

Selon Marca, un joueur doit toutefois d’abord être vendu avant qu’un défenseur puisse être recruté. Il semblerait qu’il s’agisse de Raúl Asencio, qui se remet actuellement d’une blessure.

Mourinho a récemment dépensé 75 millions d’euros pour renforcer les postes de latéraux. Denzel Dumfries est arrivé en provenance de l’Inter, tandis que Marc Cucurella a été arraché à Chelsea pour 55 millions d’euros.

Le Real Madrid disputera encore quelques matches amicaux avant le début de la saison en Liga. Le 22 août, l’Espanyol sera le premier adversaire de l’équipe de Mourinho.