Le Real Madrid veut finaliser la signature de Mbappe avant tout autre transfert ou prolongation de contrat

Le Real Madrid veut finaliser la signature de Kylian Mbappé avant de réaliser tout autre transfert ou toute prolongation de contrat, est en mesure de confirmer GOAL. Kylian Mbappé a tenté sans succès de rejoindre le Santiago Bernabeu l'été dernier, le PSG ayant rejeté plusieurs offres, dont une dépassant les 200 millions d'euros. Le joueur de 23 ans a mis cette saga derrière lui pour marquer 24 buts en 34 matchs cette saison, mais son contrat expire en juin et Madrid est sur le point d'essayer de le signer sans indemnité de transfert.

Mbappé conditionnera le mercato madrilène

GOAL comprend que les géants de la Liga donnent la priorité à un accord final pour Kylian Mbappé avant toute autre affaire liée à l'équipe première. S'ils parviennent à conclure le transfert, ils se pencheront sur d'autres signatures et de nouveaux contrats basés sur ce qu'ils dépensent pour l'attaquant. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, souhaite que Mbappé soit la signature phare du club cet été, après avoir travaillé sans relâche en coulisses pour obtenir ses services ces dernières années.

PSG-Real Madrid : Toni Kroos ne digère pas l'approche madrilène...

En l'état actuel des choses, il n'y a pas encore d'accord en place entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, tandis que le PSG a indiqué qu'il pourrait encore signer une prolongation de contrat pour le champion du monde 2018, mais Florentino Perez est calme concernant la situation et confiant que les termes avec le Français seront bientôt finalisés.

Mbappé puis Haaland ?

Si Mbappé arrive à Santiago Bernabeu comme prévu, le Real Madrid cherchera alors à annoncer des prolongations de contrats pour plusieurs joueurs clés. Le club a déjà entamé des discussions avec les représentants d'Eder Militao, Vinicius Junior, Marco Asensio et Luka Modric. Militao et Vinicius devraient obtenir de nouveaux contrats jusqu'en 2027, tandis qu'Asensio et Modric, qui ont longtemps travaillé pour le club, auront également la possibilité de poursuivre leur carrière au Real Madrid.

Lizarazu : « Un départ de Mbappé serait une catastrophe »

L'article continue ci-dessous

En ce qui concerne d'éventuels transferts supplémentaires, Erling Haaland du Borussia Dortmund est le prochain sur la liste des souhaits de Madrid après Kylian Mbappé. GOAL peut confirmer que les Blancos sont déjà en train d'élaborer la meilleure approche possible pour l'arracher aux pensionnaires du Westfalenstadion, mais l'accord sera probablement plus compliqué à mettre en place que pour l'international français.

Beaucoup d'autres clubs européens de premier plan ont été liés à Erling Haaland et il est probable qu'il demandera une énorme somme d'argent en raison du fait qu'il est encore sous contrat avec le BVB jusqu'en 2024. Le Real Madrid ne mettra plus de moyens pour gagner la course à Erling Haaland que lorsque l'arrivée de Kylian Mbappé sera confirmée.