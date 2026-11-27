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L’avenir de Brahim Diaz s’écrira encore au Real Madrid. Le contrat du milieu offensif marocain arrivait à échéance à la fin de cette saison, le 30 juin 2027. Depuis quelque temps, les rumeurs d’un possible départ le liaient à plusieurs grands clubs européens, notamment en Italie.

Mais le club madrilène a officiellement confirmé dans un communiqué que le joueur né en 1999 avait prolongé aujourd’hui son contrat avec le Real Madrid de cinq années supplémentaires.

LA PROLONGATION : Après plusieurs années de prêt à l’AC Milan, en Serie A, Brahim Diaz était revenu au Real Madrid à l’été 2023 avec un contrat de quatre ans. Ses performances ont depuis été irrégulières. Aujourd’hui, le Real Madrid a décidé de prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2031.

LE COMMUNIQUÉ : Le Real Madrid CF et Brahim Díaz ont trouvé un accord pour la prolongation du contrat de notre joueur, qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2031. Brahim a rejoint le Real Madrid en 2019, à l’âge de 19 ans. En six saisons sous notre maillot, il a disputé 173 matchs et remporté 7 titres : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe de l’UEFA, 2 titres de champion d’Espagne et 2 Supercoupes d’Espagne. Il joue pour la sélection marocaine, avec laquelle il a disputé 36 matchs et marqué 15 buts jusqu’à présent. Il a été le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

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PEU DE TEMPS DE JEU AVEC MOURINHO : La situation contractuelle du Marocain et son faible temps de jeu sous José Mourinho avaient incité de nombreux clubs européens à prendre contact avec lui en vue d’un éventuel transfert, d’abord l’été dernier, puis en janvier.



Sous les ordres du Special One, il compte 10 apparitions et 4 passes décisives (toutes en Ligue des champions). Il n’a toutefois été titularisé qu’à deux reprises et n’a pas joué plus de 20 minutes lors des autres rencontres, restant notamment sur le banc pendant tout le match contre Barcelone.

PAS DE RETOUR EN ITALIE : La Juventus s’était notamment intéressée à Brahim Diaz l’été dernier. Elle avait tenté de nouer des contacts pour recruter le milieu offensif à moindre coût avant de se tourner vers d’autres cibles. Les rumeurs concernant l’AC Milan n’ont jamais été confirmées, tandis que le club milanais s’intéresse depuis longtemps à Endrick, au Real Madrid. La Roma et Naples restaient également en lice, en arrière-plan, mais cette prolongation, devenue de plus en plus probable ces derniers jours, avait éloigné les deux clubs italiens.