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Nico Paz a de nouveau éclaté au grand jour. Il a suffi au talent argentin, qui s’affirme depuis déjà un an parmi les meilleurs joueurs de Serie A, d’un but, ou plutôt de deux, lors du match remporté par l’Argentine contre la Bolivie pour montrer au monde entier que son éclosion dans le championnat italien ne doit rien au hasard et que, au contraire, sa progression à Côme constitue une base solide pour le considérer déjà comme un espoir de dimension mondiale.

C’est précisément pour cette raison qu’en Espagne, plusieurs médias se sont interrogés sur son avenir et sur les accords déjà conclus entre Côme et le Real Madrid et actualisés l’été dernier en vue de l’été prochain. Que feront Mourinho et Florentino Perez ? De AS à Mundo Deportivo, la réponse est unanime : le Real est déjà prêt à racheter Nico Paz.

LE SHOW DE NICO AVEC L’ARGENTINE : Depuis quelque temps, on parle en Argentine de Nico Paz comme de celui qui devra hériter du numéro 10 désormais officiellement laissé vacant par Leo Messi. Un héritage évidemment lourd à porter, qui a braqué les projecteurs sur les premiers véritables matches de la sélection argentine de Scaloni sans Messi. Et dès sa première occasion, le talent né en 2004 a livré une prestation exceptionnelle, avec un doublé composé de deux buts plus beaux l’un que l’autre : deux frappes puissantes et précises depuis l’entrée de la surface, logées dans la lucarne.

LES ACCORDS DE L’ÉTÉ : Le talent de Nico Paz était connu, aussi bien de Côme que du Real Madrid, lorsqu’ils se sont mis autour d’une table pour décider de son avenir, sur fond de rumeurs évoquant l’intérêt concret de la moitié de l’Europe, et notamment de l’Inter en Italie. Finalement, le directeur sportif Ludi ( LIRE ICI SON ENTRETIEN AVEC CM, ÉGALEMENT SUR L’AVENIR DE JACOBO RAMON ) a réussi à obtenir du Real la totalité des droits sur le milieu offensif en mettant 60 millions d’euros sur la table.



Dans l’accord, toutefois, le Real Madrid a obtenu la priorité pour racheter la totalité des droits sur Nico Paz à l’été 2027, pour un montant fixé à 80 millions d’euros. Passée cette date, rapporte Mundo Deportivo, Côme sera libre de céder, s’il le souhaite, son numéro 10 argentin au plus offrant.

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LE REAL A DÉJÀ CHOISI : Ce dernier scénario ne devrait jamais se produire. Le message qui ressort de la quasi-totalité des médias espagnols est que le Real Madrid a déjà pris sa décision : à la fin de la saison, il fera revenir Nico Paz et versera les 80 millions d’euros prévus par les accords. Mourinho pourra ainsi l’intégrer à un milieu de terrain de stars où Jude Bellingham continuera lui aussi de jouer un rôle prépondérant.

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VERON L’ADOUBE : Pendant ce temps, Nico Paz reçoit les éloges d’un compatriote : Juan Sebastian Veron.

L’ancien milieu de terrain argentin de l’Inter, de la Lazio, de Parme, de la Sampdoria, de Chelsea, de Manchester United et de Boca Juniors (aujourd’hui président d’Estudiantes) a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Nico Paz a un talent incroyable. L’avenir lui appartient s’il continue à se comporter en professionnel comme il le fait actuellement. À 22 ans, je n’ai vu que Lionel Messi et un certain Diego Armando Maradona faire certaines choses. Je ne veux pas dire qu’il atteindra leur niveau, car cela signifierait devenir un joueur absolument hors norme, le symbole d’une époque comme l’ont été, chacun à sa manière, Diego et Leo. Mais Nico Paz a les qualités pour tenter l’exploit. Et je lui souhaite d’y parvenir. »

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« Deux choses m’impressionnent chez lui : la personnalité qu’il montre sur le terrain et le naturel avec lequel il réalise certains gestes. Sa personnalité se voit au fait que ses coéquipiers le cherchent et lui donnent le ballon même lorsqu’il est marqué, tant ils savent qu’il dribblera son adversaire et s’en ira. Cela signifie que tous lui reconnaissent des qualités au-dessus de la moyenne. Nico est un leader par ses déplacements, sa façon d’occuper les espaces sur le terrain et de conduire les actions. Il décide quand accélérer ou ralentir et, selon l’évolution du jeu, choisit d’attaquer à droite, à gauche ou dans l’axe. Il est la plaque tournante du jeu. »

LA MÈRE DE MESSI : Enfin, l’oncle de Nico Paz, Fabian Paz, a révélé une anecdote sur les adieux de Lionel Messi à la sélection argentine : « En sortant des vestiaires, Nico s’est retrouvé face à la mère de Leo, en larmes. Il est donc allé la saluer, car il la connaissait déjà. Elle lui a alors pris la main et lui a dit : « Tu es le successeur de mon fils ». »