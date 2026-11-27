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Gonzalo García, désormais attaquant de Fulham, continue de suivre avec attention l'actualité du Real Madrid, malgré son départ du club merengue lors du dernier mercato estival. Il assure que son attachement à l'équipe n'a pas changé et lui souhaite de continuer à briller.

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Le joueur espagnol de 22 ans a déclaré à DAZN, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca : « J'essaie de regarder tous les matchs du Real Madrid , tant qu'ils ne tombent pas en même temps que les miens. L'équipe a plutôt bien commencé la saison, alors je suis content pour elle. »

García a rejoint Fulham l'été dernier pour 40 millions d'euros, le Real Madrid conservant une clause lui permettant de racheter le joueur à l'avenir. Mais le jeune attaquant n'a pas caché que quitter le club où il a été formé n'a pas été une décision facile, d'autant qu'il rêve toujours de réussir sous le maillot de l'équipe première.

« Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile du tout, a expliqué García. Je suis supporter du Real Madrid, j'ai atteint l'équipe première et j'ai eu la chance formidable de faire partie de ce groupe. C'était un rêve pour moi, et ça l'est toujours. »

Le joueur espagnol est revenu sur les coulisses de son transfert vers le club anglais, expliquant que ses échanges avec Álvaro Arbeloa, ancien entraîneur du Real Madrid et actuel entraîneur de Fulham, l'ont aidé à prendre sa décision et à comprendre le projet sportif du club londonien.

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« Quand l'été arrive et que tu te retrouves face à la possibilité de partir, c'est normal d'y réfléchir beaucoup », a déclaré García.

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Il a ajouté : « L'entraîneur m'a appelé et m'a expliqué le projet en place ici à Fulham. En parlant avec lui, on perçoit la grande ambition derrière ce projet et la volonté de rivaliser en Premier League. Discuter avec Álvaro a rendu les choses un peu plus simples. »

L'attaquant de Fulham a reconnu que s'adapter à l'atmosphère de la Premier League n'a pas été simple, compte tenu des grandes différences entre le style de jeu en Angleterre et en Espagne, notamment sur le plan physique.

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« Le style de jeu est différent, la compétition est plus intense physiquement et tout est un peu différent de ce à quoi j'étais habitué en Espagne, a-t-il expliqué. Mais pour l'instant, je suis heureux et je m'adapte petit à petit. »

García a bien démarré son aventure avec Fulham, en marquant lors de sa première apparition face à Chelsea , un match perdu par son équipe (3-2). Il n'a toutefois plus marqué en championnat depuis, mais a trouvé le chemin des filets lors de la victoire contre Wimbledon (3-0) en Coupe de la Ligue.

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Le joueur s'est dit confiant dans sa capacité à surmonter les défis de cette nouvelle expérience, assurant que ses longues années au Real Madrid l'ont préparé à cette étape.

« Le changement est assez important, mais je pense y être bien préparé, a-t-il conclu. J'ai joué au Real Madrid pendant 12 ans, dont un an avec l'équipe première et 11 ans au centre de formation du club, et je pense qu'il n'existe pas de meilleur endroit dans le monde du football pour apprendre et progresser que La Fábrica. »