Le Real Madrid sous le feu des critiques à cause de Vinicius : il aurait mieux fait de s'entraîner !

Alors que l'on s'attendait à ce que Vinicius Junior profite de sa suspension pour retrouver sa forme et son niveau, le Real Madrid a choisi de l'envoyer à Dubaï. Cette décision a déclenché une vague de polémiques en Espagne et a de nouveau ouvert la porte à cette question lancinante : qui est responsable du déclin de la star brésilienne ?

Vinicius ne s'est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers au Real Madrid vendredi. Son absence n'était pas due à son impossibilité de jouer contre Valence samedi, puisqu'il purge son quatrième match de suspension, ni à une convocation anticipée avec la sélection brésilienne en vue de ses prochaines rencontres, après son appel par Ancelotti. En réalité, le Brésilien passera le week-end à Dubaï.

Un voyage publicitaire au lieu de l'entraînement

Le Real Madrid a annoncé que cela s'inscrivait dans le cadre d'un accord avec Emirates, et que son joueur s'y rendrait pour tourner des spots promotionnels pour « Visit Dubai ».

Mais cette justification n'a pas convaincu grand monde. Le journaliste Pacojo Delgado a commenté cette décision dans l'émission « SER Deportivos » en ces termes : « À mon avis, il serait préférable que Vinicius reste et s'entraîne pour retrouver sa forme, plutôt que de tourner des publicités. »

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Et d'ajouter : « Je ne dis pas qu'il doit se rendre à Valence pour rester lié à l'équipe, mais il semble préférable pour lui de rester à Valdebebas jusqu'à ce qu'il rejoigne le Brésil. »

Delgado a souligné que tout ce qui entoure le numéro 7 du Real Madrid cette année a été « extrêmement étrange ».

Fatigue, déplacements et forme perdue

Le problème ne se limite pas à son absence aux entraînements ces jours-ci, ce qui aurait sans doute amélioré sa condition physique, car il n'est pas au niveau du Vinicius qui a failli remporter le Ballon d'Or il y a plus de deux ans.

Il s'épuise même avec de longues distances, et souffre par conséquent de fatigue et d'un risque de blessure. En effet, en plus de son voyage au Japon et à Singapour, où il disputera des matchs avec la sélection de son pays, il doit aussi ajouter un déplacement à Dubaï.

Le journaliste Antón Meana, présent lors de la séance de vendredi, a commenté : « J'ai remarqué son absence aux entraînements. Je pense qu'il serait bon pour lui d'être sur le terrain d'entraînement avec ses coéquipiers, et il serait bon pour nous aussi de le voir s'entraîner le jour où la presse est autorisée à entrer à Valdebebas. »

Meana a ajouté : « Je le répète, il ne peut pas jouer, il a une autorisation du club et il participe à un événement du Real Madrid à Dubaï, et ensuite ils se demandent s'il y a matière à débat. »

Mourinho défend, Pacojo accuse le club

Vinicius est assurément sous le feu des projecteurs des supporters et de la presse. Vendredi dernier encore, Mourinho a été interrogé sur son niveau, après qu'il a de nouveau laissé une mauvaise impression à Athènes malgré ses 90 minutes jouées, et sur le fait de savoir s'il le titulariserait lorsqu'il serait disponible pour les matchs de championnat.

Son entraîneur a déclaré : « L'entraîneur doit tout mettre en œuvre pour amener ses joueurs à leur meilleur niveau et tester différentes stratégies de jeu, que ce soit sur le plan individuel ou sur celui de leur performance. Un mauvais joueur restera mauvais, tandis qu'un bon joueur traversera des jours de baisse de régime. Si Vinicius était un mauvais joueur, nous aurions dit qu'il a livré une bonne prestation à Athènes. »

Mais Pacojo a pointé directement du doigt le Real Madrid, et pas seulement le joueur, en déclarant : « Si tel est le plan pour ramener Vinicius à son meilleur niveau, j'ai le sentiment que ce sera un long processus, et ce voyage n'est plus la seule responsabilité de Vinicius, mais aussi celle du club. »

Entre les publicités et les entraînements, entre Dubaï et Valdebebas, Vinicius reste pris dans un tourbillon sans fin, tandis que tout le monde attend le retour de la version qui a terrorisé l'Europe.