Le Real Madrid s’est imposé mercredi face à l’AS Roma au terme d’un match complètement fou. Grâce à des buts de Marten de Roon et de Donyell Malen (2), l’égalisation de Kylian Mbappé entre-temps semblait ne pas peser bien lourd. Mais dans le dernier quart d’heure, le Real a frappé trois fois sans pitié sur trois corners. L’équipe de José Mourinho, opposé à son ancien club, l’a ainsi emporté 4-3.

La Roma réalise de belles performances en Italie et a confirmé sa bonne forme face au Real Madrid, qui a dû concéder quelques occasions dès le début du match. Les Madrilènes semblaient s’en sortir, jusqu’à ce que Matías Soulé trouve De Roon dans l’espace. Le Néerlandais a frappé juste à l’extérieur de la surface et marqué avec l’aide d’une déviation madrilène : 1-0.

Quelques minutes plus tard seulement, Malen est lui aussi passé tout près de son premier but de la soirée. Son tir semblait pouvoir passer sous Courtois, mais l’effet lifté du ballon a permis au gardien belge de s’en saisir juste à temps. Peu après, l’égalisation est venue presque de nulle part. Mbappé n’a laissé aucune chance à Pierluigi Gollini sur une frappe déviée : 1-1.

Dans cette rencontre très plaisante, le rythme était élevé et le danger jamais loin. Le Real Madrid aurait dû prendre l’avantage par Marc Cucurella après une demi-heure de jeu. À la suite d’un beau dribble, le latéral gauche s’est retrouvé face à Gollini, qui a vu avec un immense soulagement la tentative du champion du monde passer à côté de son but.

La seconde période a commencé par un coup dur pour la Roma : Paulo Dybala est sorti sur blessure musculaire, comme Manu Koné dès le premier quart d’heure. Rodrigo Mora a remplacé l’Argentin, et le Portugais a eu besoin de moins de cinq minutes pour se faire remarquer. D’une passe astucieuse, il a trouvé Malen, qui a trompé Courtois avec l’aide d’une déviation de Federico Valverde : 2-1.

La suite a été encore meilleure pour la Roma. Environ cinq minutes après le 2-1, Soulé a montré toute sa classe d’une passe en profondeur qui a transpercé la défense pour Malen. Celui-ci a envoyé Courtois du mauvais côté avant de conclure. Le drapeau s’est d’abord levé pour signaler un hors-jeu, mais Valverde était monté trop tard et Malen était finalement en position régulière : 3-1.

Le Real Madrid a alors appuyé sur l’accélérateur, se procurant plusieurs occasions dangereuses. Endrick, qui avait été tout près de rejoindre la Roma l’été dernier, s’est ainsi infiltré dans la surface avant d’être arrêté in extremis par Gollini. Le remplaçant de Mile Svilar, sorti sur blessure, a ensuite repoussé du pied une frappe de Mbappé.

Les supporters du Stadio Olimpico étaient prêts à faire la fête, mais ils allaient finalement rentrer chez eux profondément déçus. Une fois de plus cette saison, Espí s’est révélé précieux après son entrée en jeu : sur un corner, il a poussé le ballon au fond des filets après une intervention peu convaincante de Gollini, ramenant le score à 3-2.

Et le corner suivant a lui aussi été décisif pour le Real Madrid. Arda Güler a déposé le ballon sur la tête d’Endrick, excellent depuis son entrée en jeu, dont la reprise s’est révélée trop puissante pour Gollini. Dans une fin de match véritablement folle, le Real a également inscrit le but du 4-3, encore sur corner. C’est l’ancien joueur de la Roma Antonio Rüdiger qui a marqué.



