Le Real Madrid signe son meilleur début de saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin.

Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, les MERENGUE n'ont pas connu le même succès que lorsqu'il faisait partie de leur vestiaire.

Cependant, après cinq matchs dans la saison 2021/22 sous la direction du nouvel entraîneur principal Carlo Ancelotti, le Real Madrid est en pleine forme après avoir remporté quatre victoires et un match nul dans toutes les compétitions.

Le Real Madrid n'a pas connu un début de saison aussi prospère depuis 2017/18, la dernière campagne que Cristiano Ronaldo a passée au club.

L'ère Cristiano Ronaldo a marqué une période où le Real Madrid était la plus grande menace en Ligue des champions, ainsi qu'une menace constante en Liga.

Entre les saisons 2013/14 et 2017/18, le Real Madrid a remporté la Ligue des champions quatre fois sur cinq possibles, mais depuis, il n'a même pas atteint la finale une seule fois, avec deux finales entièrement anglaises au cours des trois dernières années.

Bien que leur formidable début de saison ne soit pas une garantie de trophées à venir, c'est une excellente base pour l'année à venir pour les collègues de Karim Benzema.

Avec ce début de saison, le Real Madrid possède actuellement l'un des meilleurs bilans en Europe.

Le Bayern Munich est le meilleur, avec six victoires et un nul en sept matches, pour un total de 31 buts marqués.

Le Paris Saint-Germain compte lui cinq victoires et un nul en six matches, tandis que Chelsea en est à quatre victoires et deux nuls.