Le Real Madrid serre encore la vis sur Barcelone et ravive l'affaire Negreira en passant à la vitesse supérieure

Le Real Madrid poursuit Le club merengue intensifie sa bataille juridique contre son rival historique, le FC Barcelone, dans l’affaire Negreira. Il a déposé une requête officielle auprès du juge chargé de l’enquête afin d’obliger le club catalan à présenter l’intégralité de son système de conformité pour la période 2010-2018, afin de vérifier l’efficacité des contrôles anti-corruption et leur application effective.

Le journaliste Xavi Estrada a confirmé ces informations, vérifiées par le journal Marca, précisant que le club merengue entend mener ce dossier jusqu’au bout. Une fermeté qui traduit la volonté de la direction de Valdebebas de faire toute la lumière sur une affaire qui agite le milieu sportif ibérique et européen.

Des démarches juridiques étendues pour faire la lumière sur l’affaire

Outre ces dossiers, le club a saisi la Garde civile pour obtenir factures, autorisations de paiement, registres internes et rapports d’audit des sociétés Tresep, Radamanto et Best Norton, déjà réclamés mais toujours manquants au dossier.

L’objectif est de faire la lumière sur les aspects financiers et administratifs du lien entre le Barça et Negreira, ex-vice-président du Comité technique des arbitres, rémunéré par le club catalan pendant plusieurs années.

«Pas de masques»

Sous le slogan « Pas de masques », la direction de Valdebebas affirme qu’elle maintiendra la pression sur les plans sportif et juridique jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu, excluant toute idée de compromis ou de conciliation.

Le président Florentino Pérez a publiquement endossé cette stratégie ces derniers mois, assurant que le Real Madrid maintiendrait la pression sur tous les fronts pour faire éclater la vérité et demander des comptes aux responsables.

Demande à l’UEFA de retirer ses titres au FC Barcelone

Parallèlement aux procédures judiciaires engagées devant les tribunaux espagnols, le Real Madrid maintient la pression sur les instances sportives européennes, et notamment sur l’Union européenne de football (UEFA), seule instance susceptible d’infliger des sanctions sportives au FC Barcelone.

Le club madrilène a officiellement demandé à l’UEFA de retirer à Barcelone les titres conquis durant la période couverte par l’affaire Negreira, une escalade sans précédent qui souligne la profondeur du conflit entre les deux géants du football espagnol.