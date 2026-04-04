Le Real Madrid se retrouve dans une situation très délicate dans la course au titre après une fin de match complètement folle à Majorque

Le Real Madrid a connu une très mauvaise passe dans sa quête du titre de champion d'Espagne. À Majorque, le Real s'est incliné 2-1. Lorsque Eder Militão a égalisé d'un coup de tête à la 88e minute, un point semblait assuré, mais Vedat Muriqi a empêché, dans la dernière minute, le Real Madrid de repartir avec un point de cette rencontre.

Après une première phase où Majorque s'est créé le plus d'occasions, c'est le Real Madrid qui s'est montré le premier vraiment dangereux sur l'île des Canaries.

Kylian Mbappé a reçu le ballon dans la surface de réparation, n'a pas été contré et a décoché un tir en direction de la lucarne, obligeant Leo Roman à s'étirer de tout son long. Ce même gardien a dû s'interposer peu après sur une tentative d'Arda Güler.





C'est finalement Majorque qui a pris l'avantage, de manière quelque peu surprenante. Un centre venu de la droite a été repris dans la surface de réparation par Manu Morlanes, complètement démarqué. Il a ensuite bien glissé le ballon dans le coin inférieur droit.

En deuxième mi-temps, Álvaro Arbeloa a dû forcer un peu le jeu et a fait entrer Jude Bellingham et Vinicius Junior. Eder Militão a également fait son retour après des mois de blessure.

Même avec tous ses grands noms sur le terrain, le Real Madrid a peiné à s'imposer face à une équipe de Majorque très bien organisée, jusqu’à ce que Militão, justement, reprenne de la tête un corner et envoie le ballon dans la lucarne : 1-1.

Ce coup de tête n'a toutefois pas rapporté de point. Dans les dernières secondes du match, Majorque a tout de même réussi à s'imposer. Muriqi a reçu le ballon dans la surface de réparation et a ensuite envoyé un tir puissant dans la lucarne.

En raison de cette perte de points, le FC Barcelone peut prendre une avance considérable sur le Real Madrid samedi soir. En cas de victoire contre l'Atlético Madrid, les Catalans pourraient compter sept points d'avance sur leurs poursuivants.



