« Le Real Madrid se moque de nous » : Pérez sous le feu des critiques après l'échec du transfert de Rodri

Le revirement soudain dans le dossier du transfert de Rodri au Barça, plutôt qu'au Real Madrid, a provoqué une vive colère dans l'entourage du club madrilène, sur fond de critiques acerbes visant la direction de Florentino Pérez pour la manière dont elle a géré le dossier du joueur de Manchester City.

Rodri était proche de rejoindre le Real Madrid ces dernières semaines, avant que le Barça n'entre en force dans les négociations et ne réussisse à faire basculer le dossier, le joueur ayant finalement tranché en faveur du club catalan.

Ce revirement a suscité un profond mécontentement chez plusieurs proches du Real Madrid, qui estiment que le club madrilène a laissé filer un transfert qui était censé être bouclé, avant de se retrouver face à son rival traditionnel qui a arraché le joueur dans les derniers instants.

Morientes s'en prend à la direction du Real Madrid

Fernando Morientes, ancien attaquant du Real Madrid, a figuré parmi les principaux détracteurs de la gestion du dossier, lançant une violente charge lors de sa participation à l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cadena Cope ».

Morientes a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « C'est une mauvaise blague. La direction du Real Madrid se moque un peu de nous. Il est clair que le Real Madrid ne voulait pas de Rodri. »

L'ancienne star du Real Madrid a justifié sa position en soulignant que le club madrilène ne traite pas habituellement de cette façon les gros transferts, ajoutant : « Le Real Madrid n'est pas en retard dans ce genre de situations. Il peut l'être pour le transfert d'un arrière droit de 14 ans, mais pas avec des joueurs de ce calibre. »

« Quand le Real Madrid veut un joueur, il le signe »

Morientes a poursuivi ses critiques, affirmant que le Real Madrid n'a pas tout mis en œuvre pour boucler le transfert, estimant que la tentative de faire porter à Rodri la responsabilité du choix du Barça en raison du style de jeu ne lui semble pas convaincante.

Il a déclaré : « Le Real Madrid n'a pas tout mis sur la table. Et maintenant, ils essaient de faire porter la responsabilité à Rodri, en disant qu'il voulait rejoindre le Barça à cause du style de jeu. Pour quiconque connaît le football, c'est une mauvaise blague. »

Et d'ajouter : « Quand le Real Madrid voulait ce genre de transferts, il réussissait à les conclure. Figo est venu, Zidane est venu, Owen est venu, Ronaldo est venu... Alors que personne ne vienne me dire aujourd'hui que Rodri voulait jouer ailleurs. »

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