Vinícius Júnior a retrouvé son meilleur niveau lors de la Coupe du monde 2026. Après une série de performances impressionnantes, il s’est réinstallé parmi l’élite mondiale et figure, selon de nombreuses évaluations, dans le top 5 des joueurs du moment. Il fait également partie des candidats au Ballon d’or, selon le quotidien espagnol AS.

L’ailier brésilien continue de prouver sa capacité à faire la différence et à guider la sélection de son pays, ce qui renforce la confiance de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Selon le quotidien, un calme absolu règne au Real Madrid concernant l’avenir du joueur : la direction ne manifeste aucune inquiétude quant au renouvellement de son contrat et reste fidèle à sa politique, qui place toujours les intérêts du club et de l’équipe en priorité.

Le journal souligne que le joueur et son entourage sont parfaitement informés de cette approche, et que les responsables du club connaissent déjà les attentes de la star brésilienne.

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Ce calme ne traduit toutefois pas une sous-évaluation de la complexité du dossier : les dirigeants madrilènes s’interrogent toujours sur les raisons de l’écart observé entre le niveau des stars en sélection lors de la Coupe du monde et leurs performances sous le maillot blanc.

La direction estime que le vestiaire compte trois des cinq meilleurs joueurs du monde, mais pour en tirer le meilleur, il faut trouver des solutions, ce qui, selon le journal, passe par le nouvel entraîneur, José Mourinho.

La position du joueur

De son côté, Vinicius assure à ses coéquipiers de la Seleção qu’il n’est pas pressé de se prononcer sur son avenir, convaincu de pouvoir trouver un accord avec le Real Madrid. Il n’envisage pas de partir ni de rejoindre un autre club.

Il est convaincu que son avenir se situe au Real Madrid, mais il attend un nouvel entretien avec les dirigeants, notamment le président Florentino Pérez, avant de prendre une décision.

Il ne cache pas son admiration pour le président du club, en reconnaissance du soutien qu’il a reçu depuis son arrivée.

Le journal souligne aussi que Vinícius évolue dans un climat radicalement différent en sélection brésilienne, où il affiche plus de confiance et endosse davantage de responsabilités, comme le prouve le brassard de capitaine qu’il porte parfois.

Il aspire à endosser ce rôle au Real Madrid la saison prochaine, tout en rappelant que, dans le football, les décisions se prennent davantage sur des faits que sur des sentiments, d’autant que la fin de son contrat actuel approche.