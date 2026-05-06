« Le Real Madrid s’intéresse à un attaquant dont le prix était estimé à 100 millions d’euros l’année dernière. »

Le Real Madrid commence déjà à bâtir son effectif pour la saison prochaine. D’après La Gazzetta dello Sport, un milieu offensif de la Juventus serait en pole position sur la liste du club merengue.

Selon le quotidien sportif transalpin, Kenan Yildiz est une « recrue de rêve » pour le président Florentino Pérez. L’ailier gauche de 21 ans a récemment prolongé son contrat avec le club turinois jusqu’en 2030.

Évalué à 75 millions d’euros par Transfermarkt, contre 100 millions l’an passé, le joueur pourrait toutefois rester à Turin : la Vieille Dame n’a pas l’intention de se séparer aisément de ce talent germano-turc. La donne changerait seulement si le club manquait la qualification en Ligue des champions et les précieuses recettes qui l’accompagnent.

L’intérêt madrilène n’est pas nouveau : Yildiz avait déjà été associé au club merengue en octobre dernier, sous l’ère Xabi Alonso.

Formé au Bayern Munich lors des dernières années de joueur d’Alonso, l’ailier intéressait déjà l’entraîneur espagnol pour un éventuel « reunion », désormais impossible.

Dimanche dernier, il a disputé l’intégralité de la rencontre face à Hellas Vérone, qui a rapporté un point (1-1) au Juventus Stadium. À trois journées de la fin, la Vieille Dame occupe la quatrième place et s’est virtuellement qualifiée pour la Ligue des champions, mais l’AS Rome, cinquième à une longueur, reste à l’affût.

L’ailier a fait ses débuts en équipe nationale turque en 2023 et compte désormais 28 sélections. Il est quasi certain de disputer la Coupe du monde, où l’Australie, le Paraguay et les États-Unis figureront dans son groupe.