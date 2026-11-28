Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Real Madrid a subi samedi soir une défaite très surprenante en Liga. Au Santiago Bernabéu, il s’est incliné 1-2 face au Deportivo Alavés. Une passe en retrait beaucoup trop courte de Dean Huijsen a été à l’origine du revers, et le défenseur n’a pas non plus été à son avantage sur le 0-2. La réduction du score de Kylian Mbappé n’a rien changé pour la Maison Blanche . Avec 33 points, le Real est désormais troisième, derrière l’Atlético Madrid (34) et le leader, le FC Barcelone (36), qui ne joue que dimanche.

Alavés n’était pas intimidé par le Bernabéu : dès la première minute, Pablo Ibáñez a récupéré le ballon après une attaque rapide avant de tirer du gauche juste à côté. Le Real en a été quitte pour une frayeur, puis a tenté de prendre rapidement l’avantage par Vinícius Júnior, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, sans qu’aucun des trois ne parvienne à tromper le gardien Antonio Sivera.

Juste après la reprise, Alavés a cru passer à 0-2 lorsque Abderrahmane Rebbach a contrôlé une passe venue de l’arrière qui a fendu la défense, s’est ouvert un espace et a conclu superbement d’une frappe puissante en hauteur. Si sa pointure avait été inférieure de trois tailles, le but aurait été validé. Le Real a réagi par Mbappé, dont la frappe n’a pas trompé un Sivera étincelant.

Sur une contre-attaque, Alavés a soudain pris l’avantage. Toni Martínez a récupéré dans sa course une passe en profondeur, mais a perdu son duel de vitesse avec Huijsen. L’Espagnol a toutefois commis une énorme erreur en adressant une passe en retrait beaucoup trop courte à Thibaut Courtois. Martínez a récupéré le ballon et marqué malgré l’intervention désespérée de Konaté : 0-1.

Publicité Publicité

Mourinho a réagi après une heure de jeu en faisant entrer Carlos Espí à la place d’Arda Güler. Le Turc venait à peine de s’asseoir sur le banc que les visiteurs ont doublé la mise. L’ancien attaquant du Real Mariano Díaz a glissé le ballon derrière Huijsen, lent à réagir, et Ángel Pérez a pris le dessus sur lui. Le latéral droit a dribblé Courtois avant de pousser le ballon au fond.

Related Topics

Le Real a tout tenté pour arracher un résultat et est passé tout près du but par Bernardo Silva, qui a piqué le ballon de l’extérieur du pied juste à côté. À vingt minutes de la fin, la réduction du score est finalement arrivée. Servi par Bellingham, Mbappé a marqué d’un joli pointu après avoir habilement temporisé, ne laissant cette fois aucune chance à Sivera : 1-2.

Espí avait déjà sauvé le Real à plusieurs reprises cette saison et semblait encore offrir au moins un point à son équipe à cinq minutes de la fin. Sa tête paraissait destinée à finir dans le coin opposé, mais, à sa grande incrédulité, l’attaquant a vu le ballon heurter l’intérieur du poteau avant de finir dans les mains, comme aimantées, de Sivera.

Publicité

Quelques instants plus tard, l’arbitre César Soto Grado a désigné le point de penalty après une chute facile de Bellingham. Le mannequin Calvin Klein voulait tirer lui-même le penalty, mais a dû quitter le terrain prématurément après que Soto Grado, à la suite d’une vérification de la VAR, a estimé qu’il avait simulé : un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

Le Real a tout tenté en fin de match pour arracher malgré tout un point. Cela s’est toutefois révélé impossible : après dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club de la capitale subit de nouveau une défaite.