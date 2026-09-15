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imago-sport-1083369532.jpgZUMA Press Wire
Rian Rosendaal

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Le Real Madrid s’en sort très bien face à la lanterne rouge de la Liga

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga

Le Real Madrid est revenu à hauteur du leader, le FC Barcelone (15), qui jouera encore mercredi. L’équipe de José Mourinho menait 0-2 mardi sur la pelouse de la lanterne rouge Elche, mais a finalement laissé filer deux points après une fin de match mouvementée : 2-2. Supersub, Espi a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel (2-3).

Dean Huijsen n’a pas eu de chance de voir une puissante tête repoussée par le gardien Matías Dituro. Ce même Dituro a ensuite marqué contre son camp de manière malheureuse après 25 minutes de jeu. Kylian Mbappé a doublé la mise après un bon travail préparatoire de Yan Diomande.

Vinicius Júnior a été très actif et s’est retrouvé à plusieurs reprises proche d’un but. Le Real Madrid est rentré aux vestiaires avec une avance de 0-2 et n’a quasiment pas été mis en difficulté après la reprise. Cela a changé quand Abiel Osorio a trouvé le chemin des filets alors qu’il restait vingt minutes à jouer.

La remontée d’Elche a été complète quand Fernando Niño a conclu avec sang-froid à la 83e minute. Les supporters de l’équipe à domicile étaient en extase, tandis que du côté du Real Madrid, c’était surtout l’incrédulité.

Mourinho est intervenu en faisant entrer Carlos Espi et Endrick, dans une tentative d’aller chercher malgré tout les trois points. Pendant ce temps, le chronomètre défilait au détriment du Real Madrid.

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Le Real Madrid a été sauvé dans le temps additionnel par l’entrant Espi, qui a marqué sur une passe de Mbappé. Les visiteurs s’en sortent donc face à la lanterne rouge et restent dans le sillage de Barcelone

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