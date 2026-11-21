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Le Real Madrid a arraché samedi une victoire 2-1 contre le Celta de Vigo au Santiago Bernabéu. Les Madrilènes comptent désormais autant de points que le leader, le FC Barcelone, qui affrontera Villarreal dimanche. Une bonne répétition générale pour le Real avant la réception du PSV en Ligue des champions.

Début de match catastrophique pour le Real Madrid à domicile : Pablo Durán a ouvert le score pour le Celta de Vigo dès la sixième minute. Les visiteurs sont passés près du 0-2 en contre-attaque, par ce même Durán puis par Williot Swedberg.

Le Real Madrid a réclamé un penalty à grands cris après la chute d’Arda Güler dans la surface. En fin de première période, les Madrilènes ont finalement obtenu un penalty, mais Kylian Mbappé l’a envoyé au-dessus de la barre.

Jude Bellingham a encore failli égaliser de la tête, mais le but tant attendu n’est pas venu. L’entraîneur José Mourinho avait donc du travail à la pause.

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Après la pause, le Real Madrid n’a pas non plus obtenu de penalty lorsque Bernardo Silva a été mis à terre dans la surface. La volonté des joueurs de Mourinho d’effacer leur retard était toutefois évidente.

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Yan Diomande a joué de malchance quand Ionut Radu a repoussé sa frappe puissante après une heure de jeu à Madrid. L’égalisation est arrivée à la 66e minute : Bellingham a marqué, redonnant ainsi espoir aux supporters du Real Madrid.

Carlos Espi a inscrit le but de la victoire à la 85e minute en reprenant un ballon repoussé. Chez les joueurs et les supporters du Real Madrid, le soulagement dominait.

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Le Real Madrid se tourne désormais vers la phase de championnat de la Ligue des champions. Le PSV, vainqueur 1-4 contre le NEC, se rendra mardi dans la capitale espagnole.