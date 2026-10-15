Dans une démarche qui redessine la carte du football européen, Bernd Reichart, directeur général de la Superligue, n'est plus seulement un allié extérieur du Real Madrid : il fait désormais partie du cœur de la Maison Blanche.

L'homme qui était le visage et le cerveau du projet controversé de la Superligue a décidé de retirer l'habit de la révolution européenne pour enfiler le costume officiel du Real Madrid, dans un transfert administratif dont l'importance égale celle des plus grands transferts footballistiques.

Le visage médiatique de la Superligue à la Maison Blanche

Le quotidien espagnol AS a appris que Bernd Reichart a officiellement rejoint le Real Madrid pour occuper un poste resté vacant pendant une longue période : celui de directeur des opérations commerciales.

Le dirigeant allemand, qui était la figure centrale du projet de Superligue, supervisera les dossiers économiques les plus importants du club, dont la gestion du stade Santiago-Bernabéu ainsi que les dossiers du sponsoring et du marketing. Il rendra directement compte à José Ángel Sánchez, directeur général et membre du conseil d'administration du club.

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Des poursuites contre l'UEFA au développement des activités de Madrid

Reichart n'était pas un simple employé du projet de Superligue : il en a été le visage médiatique et le défenseur acharné tout au long de son développement. C'est ce projet qui a mené une bataille judiciaire historique, achevée par la reconnaissance par la justice de l'abus de position dominante de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, ce qui a imposé un rééquilibrage des rapports de force entre les grands clubs et l'instance dirigeante européenne.

Reichart possède par ailleurs un parcours bien rempli en dehors du football : il a occupé auparavant le poste de directeur général du géant des médias RTL Group et a également travaillé pour la société espagnole Atresmedia, ce qui lui confère une large expérience dans la gestion d'entreprise et l'industrie du divertissement.

Un message de paix européenne imminente

Cette nomination porte, selon le quotidien, une portée qui dépasse les murs du Real Madrid. L'arrivée de l'une des figures les plus en vue du projet de Superligue au sein du club madrilène, et sa pleine consécration au développement de ses activités commerciales, indique fortement que l'accord de paix définitif du football européen, dans le sillage de l'accord de principe conclu en février de cette année, est désormais imminent.

Avec le retrait de l'architecte de la rébellion européenne pour se mettre au service du Real Madrid, la page du conflit entre Madrid et l'UEFA semble enfin tournée, pour laisser place à une nouvelle étape placée sous le signe du partenariat plutôt que de la confrontation.



