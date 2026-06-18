Selon un article publié ce jeudi, Liverpool s’apprêterait à recruter un successeur à l’Égyptien Mohamed Salah, dont le départ des Reds a été officialisé en fin de saison dernière.

Des informations récentes indiquaient que le jeune Espagnol Víctor Muñoz, joueur d’Osasuna, était sur le point de rejoindre Newcastle pour 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus, mais la donne a changé.

Selon Marca, une information confirmée par l’expert des transferts Fabrizio Romano, Victor Muñoz s’engagera avec Liverpool.

Si le joueur était en négociations avancées avec les Magpies, c’est finalement Liverpool qui s’apprête à régler la clause libératoire de 40 millions d’euros, dont la moitié reviendra au Real Madrid.

Les Magpies discutaient depuis plusieurs jours avec les agents du joueur et étaient sur le point de finaliser un accord avec Osasuna, mais Liverpool a coupé l’herbe sous le pied en activant la clause libératoire de 40 millions d’euros pour s’offrir l’une des révélations de la dernière Liga.

Le joueur s’engagera jusqu’en 2032 et a déjà réussi sa visite médicale aux États-Unis.

Muñoz, actuellement engagé dans la Coupe du monde, quitte donc la Liga pour la Premier League, où il retrouvera son compatriote Andoni Iraola sur le banc des Reds.

À seulement 22 ans, il remplacera Mohamed Salah, déjà parti d’Anfield, et tentera sa chance dans l’un des championnats les plus prestigieux au monde.

Le Real Madrid, qui détenait 50 % des droits du joueur et n’a pas levé son option d’achat, percevra la moitié des 40 millions d’euros.

Au terme de ce dossier, Victor Muñoz devient ainsi le transfert le plus onéreux de l’histoire d’Osasuna.