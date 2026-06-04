Le Real Madrid s'apprête à soumettre une offre de 150 millions d'euros la semaine prochaine

Florentino Pérez s'est montré particulièrement ambitieux jeudi lors d'une interview accordée à l'émission espagnole Horizonte Cuatro. Le président du Real Madrid a révélé que le club merengue soumettra la semaine prochaine une offre colossale pour un joueur de haut niveau.

« Mardi, je ferai une offre de 150 millions d’euros pour un joueur de haut niveau évoluant dans un club qualifié pour la Ligue des champions », a-t-il déclaré, indiquant que le Real Madrid mise gros après une saison décevante.

Le président écarte toutefois plusieurs noms : « Michael Olise est un excellent joueur, mais ce n'est pas lui. L'offre ne concernera pas non plus Erling Haaland, Harry Kane ni Jérémy Doku. »

Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un élément évoluant en Premier League : « C’est un jeune du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká, un vrai Galáctico. » Une référence à l’époque où le club merengue recrutait uniquement des stars onéreuses telles que Ronaldo et Beckham.

« Mais je ne dirai rien de plus pour l’instant. Je vous retrouverai tous la semaine prochaine », conclut Pérez, laissant les journalistes espagnols dans l’incertitude jusqu’à mardi.

Si ce recrutement se concrétise, il deviendra le plus cher de l’histoire du club, devant Jude Bellingham, arrivé en 2023 pour 127 millions d’euros.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid serait également proche de finaliser les arrivées de Denzel Dumfries (Inter) et d’Ibrahim Konaté (Liverpool), tandis que José Mourinho serait en pole position pour prendre le poste d’entraîneur.