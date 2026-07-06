Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
mbappe gilGetty Images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Le Real Madrid s’apprête à éclipser la concurrence en 2026. Le club merengue est à deux doigts d’établir un nouveau record mondial lors de la Coupe du monde

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Real Madrid
FC Barcelone
Paris Saint-Germain
France
Maroc
É.-U.
Espagne

Mbappé brille à la Coupe du monde

Selon un article paru ce lundi, le Real Madrid est sur le point d'établir un record mondial lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal « AS », les joueurs merengues ont déjà inscrit 16 buts avec leurs sélections nationales lors de cette édition de la Coupe du monde.

 Ce total égalise déjà le record du club catalan établi lors de la Coupe du monde 1994.

Deux réalisations de plus et les Merengues égaleront le record absolu de 18 buts ; trois, et ils le dépasseront.

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le club hongrois Honvéd de Budapest détiennent actuellement ce record de 18 buts marqués lors d’une même édition.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

 Le Real Madrid est actuellement le club le plus représenté au tableau des marqueurs de cette Coupe du monde et se rapproche donc d’un record mondial.

Rappelons que Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid, a déjà marqué 7 buts dans cette édition avec l’équipe de France et figure en tête du classement des buteurs aux côtés de Lionel Messi et Erling Haaland.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google