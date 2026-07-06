Selon un article paru ce lundi, le Real Madrid est sur le point d'établir un record mondial lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal « AS », les joueurs merengues ont déjà inscrit 16 buts avec leurs sélections nationales lors de cette édition de la Coupe du monde.

Ce total égalise déjà le record du club catalan établi lors de la Coupe du monde 1994.

Deux réalisations de plus et les Merengues égaleront le record absolu de 18 buts ; trois, et ils le dépasseront.

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le club hongrois Honvéd de Budapest détiennent actuellement ce record de 18 buts marqués lors d’une même édition.

Le Real Madrid est actuellement le club le plus représenté au tableau des marqueurs de cette Coupe du monde et se rapproche donc d’un record mondial.

Rappelons que Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid, a déjà marqué 7 buts dans cette édition avec l’équipe de France et figure en tête du classement des buteurs aux côtés de Lionel Messi et Erling Haaland.