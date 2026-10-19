« Le Real Madrid s'allie aux arbitres » : la presse catalane met le feu avant le Clasico

La large victoire du Real Madrid face au Séville FC (4-1), dimanche soir, a relancé la polémique arbitrale en Espagne, la presse catalane accusant le club madrilène de bénéficier des décisions des arbitres, à une semaine du Clasico très attendu contre le Barça.

Le quotidien catalan Sport a ainsi affirmé que le Real Madrid "s'allie aux arbitres", en référence à la controverse née de l'intervention d'Arda Güler, coude en avant sur Peque à la 23e minute, alors que le score était encore de 0-0, sans que le milieu de terrain turc ne soit expulsé.

L'action a provoqué la colère du Séville FC, qui a critiqué les décisions arbitrales à l'issue de la rencontre, tandis que son entraîneur Luis García Plaza a exprimé son mécontentement de ne pas avoir terminé le match face à un Real Madrid réduit à dix, estimant que l'action aurait dû entraîner l'expulsion du joueur madrilène.

Sport ne s'est pas contenté de critiquer cette action : le journal a estimé que le Real Madrid, malgré ses attaques répétées contre les arbitres et les institutions arbitrales en Espagne, profite de décisions litigieuses dans les matches importants, ce qui traduit, selon le quotidien, une contradiction dans la position du club à l'égard de l'arbitrage.

De son côté, Mundo Deportivo a qualifié ce qui s'est produit au stade Santiago-Bernabéu de "scandale", évoquant également le retour de la méthode José Mourinho en matière de contestation des arbitres, une allusion aux plaintes répétées associées au technicien portugais lors de son précédent passage au Real Madrid.

Santi Nolla, rédacteur en chef du journal, a estimé que la campagne continue du Real Madrid contre l'arbitrage pouvait influencer les décisions durant les matches, tandis que El Esportiu s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'est pas intervenue pour revoir l'action de Güler, qui, selon le journal, méritait une intervention.

Ces critiques arrivent à un moment sensible, avant le Clasico entre le Real Madrid et le Barça, dont le contexte est marqué par une tension croissante en raison des accusations réciproques et de la polémique persistante autour de l'affaire Negreira.

En face, José Mourinho a réclamé des preuves concrètes des allégations relatives à l'arbitrage, affirmant avoir demandé aux chaînes de télévision et aux consultants de montrer les images sur lesquelles s'appuient les détracteurs, sans trouver, de son point de vue, de quoi établir l'existence d'erreurs favorables au Real Madrid lors de la rencontre face au Séville FC.