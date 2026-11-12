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En l'espace d'une seule semaine, le stade Santiago Bernabéu, fief du géant espagnol du Real Madrid, s'est retrouvé au cœur de deux batailles parallèles, l'une n'étant pas moins brûlante que l'autre.

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D'un côté, une bataille juridique et financière que mène le Real Madrid contre la mairie de Madrid, dans laquelle il réclame une indemnisation de 20 millions d'euros en raison de l'échec du projet de parking souterrain.

De l'autre, une bataille sportive et politique tout aussi importante, avec l'arrivée d'une délégation de la Fédération internationale de football « FIFA » pour évaluer la capacité du stade à accueillir des matchs de la Coupe du monde 2030, et notamment la finale.

Une réclamation de 20 millions d'euros

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté, citant la plateforme médiatique « Vox Pópuli », que le Real Madrid a officiellement entamé une procédure de réclamation contre la mairie de Madrid, exigeant le paiement de 20 millions d'euros, sur fond de l'annulation du projet de construction du parking souterrain aux abords du stade Santiago Bernabéu.

Le club compte inscrire cette proposition à l'ordre du jour de son assemblée annuelle des membres, afin d'informer ces derniers des détails de cette démarche juridique et de ses motifs, à un moment où le club estime que la ville porte l'entière responsabilité de l'arrêt du projet.

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Le projet de parking remonte à de longues années, tout comme le projet de rénovation du stade lui-même. Il avait été approuvé dans un premier temps, et le club avait commencé à prendre des mesures concrètes pour sa réalisation, avant qu'il ne soit interrompu au milieu de l'année 2025 par une décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid, à la suite d'un recours déposé par l'association des riverains lésés par les travaux de construction du Bernabéu.

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Le Real Madrid soutient que le projet avait alors été enregistré avec une condition claire, selon laquelle, en cas de non-réalisation, « la mairie de Madrid serait tenue d'indemniser le club des dommages subis ». Sur cette base, la société créée spécialement pour ce projet, « Aparcamientos del Santiago Bernabéu », dirigée par le directeur général du club José Ángel Sánchez, réclame le montant précité, considéré comme une estimation des dépenses engagées par le club lors des phases de planification, d'études et de travaux préparatoires.

Cette démarche est perçue comme une nouvelle escalade dans la relation entre le club et les autorités locales, après des années de tensions liées aux travaux de rénovation, au bruit, aux embouteillages et à l'impact des grands événements sur les habitants du quartier.

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La FIFA au Bernabéu

Au même moment, le stade du club madrilène a accueilli une délégation de la Fédération internationale de football, dans le cadre d'une tournée d'inspection en vue de la Coupe du monde 2030, qui se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Selon ce qu'a indiqué le journaliste Antón Meana sur la radio « Cadena SER », des réunions ont été tenues avec les principales parties concernées et se sont poursuivies tout au long de l'après-midi, en présence de représentants du gouvernement espagnol, de la mairie de Madrid et du Real Madrid.

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La FIFA a précisé que ces visites représentent « une étape importante dans le processus de sélection de la ville hôte, et permettront à la FIFA d'évaluer les plans de préparation et d'exploitation du tournoi, ainsi que les infrastructures proposées pour chaque stade candidat ».

La délégation rencontre dans l'après-midi Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, qui a préféré ne pas se rendre à Prague pour assister au match entre l'Espagne et la Tchéquie en Ligue des nations, afin d'assister à la réunion avec la FIFA.

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Des questions techniques, pas protocolaires

La radio espagnole a affirmé que les questions de la FIFA ont été claires et que toutes les réponses ont été apportées immédiatement. Les représentants du gouvernement espagnol ont néanmoins insisté sur le fait que les aménagements dont le Bernabéu pourrait avoir besoin diffèrent totalement selon qu'il accueillera un match de la phase de groupes ou la finale.

Elle a souligné que la délégation s'est montrée très impressionnée par le stade, mais que le fond de la question réside dans le fait de savoir s'il est possible de répondre à toutes les exigences de la FIFA, qui sont nombreuses, et si les responsables du projet sont disposés à éviter d'apporter des changements substantiels à leur plan proposé.