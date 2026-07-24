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Le Real Madrid résout l'énigme de l'UEFA et sauve sa liste européenne

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Le Real Madrid fait d'une pierre deux coups avec Kukurella

Le recrutement de Marc Cucurella ne représente pas seulement un renfort de poids au poste de latéral gauche pour le Real Madrid, après le niveau remarquable affiché par le joueur lors de la Coupe du monde, mais il apporte aussi un avantage supplémentaire sur le plan réglementaire.

Grâce à cette opération, le Real Madrid atteint le nombre minimum requis de joueurs formés localement pour participer aux compétitions européennes, soit huit joueurs, conformément aux règlements de l'Union des associations européennes de football (UEFA), selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Les règlements de l'UEFA stipulent que le nombre maximal d'inscrits sur la liste « A » est de 25 joueurs, parmi lesquels doivent figurer au moins 8 joueurs formés localement, qu'ils aient été formés au sein du club lui-même ou dans un autre club appartenant à la même association nationale. En cas de non-respect de ce nombre, la taille de la liste est automatiquement réduite à hauteur du nombre manquant.

Est considéré comme joueur formé localement celui qui a passé trois ans entre 15 et 21 ans au sein du club lui-même, ou dans un autre club appartenant au même championnat.

Cette condition s'applique à Cucurella, qui a été formé à l'académie du Barça avant de jouer pour Eibar, Getafe puis Chelsea. Elle s'applique également à Lunin, Asensio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Valverde, Vinicius et Güler de l'effectif actuel.

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Ainsi, le nombre de joueurs remplissant cette condition pourrait s'élever à dix, étant précisé que le départ éventuel d'Asensio pourrait réduire ce total ; dans ce cas, il pourrait être remplacé par le Brésilien Rodrygo.

Il convient de rappeler que les clubs ont également le droit d'inscrire un nombre illimité de joueurs sur la liste « B », à condition qu'ils remplissent les critères d'éligibilité fixés par l'UEFA.

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