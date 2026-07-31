Le Real Madrid a placé le dossier du recrutement de Rodri Hernández en attente, alors que le dénouement concernant l'avenir du milieu de terrain de Manchester City et de la sélection espagnole semblait imminent, tandis que le transfert de Yan Diomande est prioritaire pour le moment, à l'heure où le club merengue se rapproche de la finalisation des démarches pour s'attacher les services de la star ivoirienne.

Selon le journal espagnol « AS », l'idée de recruter Rodri reste inchangée depuis que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a donné le feu vert pour lancer l'opération plus tôt cette semaine, après des semaines de doutes et de discussions au siège du club à Valdebebas.

Cette période d'attente s'explique par d'autres situations que vit l'équipe première du Real Madrid concernant les départs et les arrivées, avec un intérêt particulier pour le transfert de Diomande, qui a atteint ses phases finales et pour lequel il ne reste plus qu'à compléter certains documents.

L'accord avec le joueur pour cinq saisons est désormais complet et définitif, et bien que les responsables du club merengue rassurent le joueur, la priorité est de boucler entièrement le transfert, afin que l'international ivoirien rejoigne les entraînements sous la houlette de José Mourinho avant la fin de cette semaine.

Il était déjà prévu que le transfert soit totalement finalisé au cours des premiers jours de la semaine en cours, mais certaines divergences au sujet de l'une des clauses entre les deux clubs ont retardé l'arrivée de Diomande au travail quotidien aux côtés de ses nouveaux coéquipiers plus que prévu.

Pour revenir au dossier Rodri, la décision attendue et le lancement des premiers contacts avec Manchester City, qui étaient prévus pour jeudi, ont été reportés.

L'intérêt et l'envie demeurent, mais la priorité a été accordée à d'autres dossiers.

Comme l'a expliqué « AS », le milieu de terrain a dû surmonter de nombreux obstacles pour convaincre l'ensemble des responsables de Valdebebas qu'il était le joueur dont le Real Madrid actuel a besoin.

La période écoulée a été marquée par des discussions internes qui ont débuté sur fond des prestations de Rodri lors de la Coupe du monde, en particulier après les demi-finales et la finale.

Le joueur est passé du statut d'écarté des plans à celui de priorité, après que son niveau technique et son état physique se sont imposés face à tout doute éventuel, d'autant que son parcours plaide en faveur de la conclusion d'un transfert dont le montant avoisinera finalement les 100 millions d'euros.