Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du latéral gauche international espagnol Marc Cucurella, recruté auprès de Chelsea pour un montant estimé à 60 millions d’euros.

Un retour retentissant en Liga pour le défenseur de 27 ans, qui quittela Premier League avec un palmarès déjà solide afin de renforcer l’arrière-garde madrilène sous les ordres de José Mourinho. Le technicien portugais tient ainsi sa sentinelle polyvalente, capable d’apporter solidité défensive et projection offensive.

Le parcours d’un ancien de La Masia sous différentes couleurs

Né à Alella en 1998, il a commencé sa carrière à La Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, avant d’effectuer ses débuts en équipe première.

Le joueur catalan a ensuite quitté le club pour rejoindre Brighton, puis Chelsea, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches d’Europe grâce à son pressing haut et à sa contribution efficace aux actions offensives.

Son arrivée à Madrid intervient après une performance remarquée avec la sélection espagnole, championne d’Europe 2024, qui a attiré l’attention des grands clubs.

Selon Sky Sport, le joueur aurait accepté un contrat à long terme (jusqu’en 2032) avec le club madrilène. Il passera la visite médicale et son transfert sera officialisé après la fin de la participation de l’Espagne à la Coupe du monde.

Que représente Cocorela pour le Real Madrid ?

Ce bail longue durée offre au club madrilène une grande flexibilité au poste d’arrière gauche, d’autant plus que l’avenir de certains joueurs actuels reste incertain.

Réputé pour son « esprit combatif » et sa polyvalence sur le flanc gauche, le joueur répond parfaitement à la philosophie de Mourinho, fondée sur l’équilibre et la discipline tactique.

Avec cette recrue, le Real Madrid poursuit la construction d’un effectif compétitif et solide pour la saison à venir, après plusieurs autres arrivées qui traduisent son ambition de retrouver sa domination sur la scène nationale et européenne.