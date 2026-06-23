Le Real Madrid réagit avec force après le rejet de son recours contre l'accord de la Liga

Le Real Madrid a essuyé un revers judiciaire face à la Liga au sujet de la validité de l’accord « CVC » portant sur les droits audiovisuels.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, leclub merengue a fait savoir : « Le tribunal régional de Madrid a rejeté l’appel conjoint du Real Madrid et de l’Athletic Bilbao contre les accords approuvés par la Liga relatifs à l’opération CVC. »

Le club « respecte pleinement la décision judiciaire, mais il est en total désaccord avec ses conclusions et estime que le jugement n’apporte pas de réponse suffisante à des questions d’une importance juridique, économique et institutionnelle capitale pour le présent et l’avenir du football professionnel espagnol ».

Selon lui, le jugement se fonde principalement sur l’idée que la contrepartie financière versée par CVC constitue des dépenses liées à la commercialisation des droits audiovisuels et que l’opération n’affecte pas les clubs qui n’y participent pas. Au contraire, le Real Madrid affirme que ces accords affectent directement le modèle de gestion des droits audiovisuels, l’équilibre économique de la Liga et les intérêts légitimes de tous les clubs participants.

Il a ajouté : « Notre club considère qu’un processus aux répercussions étendues sur plusieurs décennies, tant sur la structure économique que sur la gouvernance du football professionnel espagnol, exige une analyse très approfondie de toutes les questions juridiques soulevées, ainsi que de leurs conséquences actuelles et futures. »

Il a ajouté : « Eu égard à ces éléments, le club annonce qu’il se pourvoira en cassation devant la Cour suprême, estimant que des questions d’une importance manifeste justifient ce recours et nécessitent une décision de la Cour suprême ainsi qu’une clarification du principe juridique concernant les aspects fondamentaux du régime applicable à la gestion et à l’exploitation des droits audiovisuels du football professionnel ».

Il a conclu : « Le Real Madrid continuera à défendre, devant toutes les instances compétentes, les principes de légalité, de transparence et de sécurité juridique, ainsi que la protection des droits et des intérêts de ses membres et de l’ensemble des clubs qui composent le football professionnel espagnol. »