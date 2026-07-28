Comme l’a rapporté Sky, le Real a présenté une contre-offre au Brésilien et à ses conseillers. L’objectif est clair : Vinicius doit prolonger son contrat, qui expire en 2027.

Les Merengue seraient au courant des avances d’Arsenal et espèrent désormais pouvoir enfin trouver un accord avec Vinicius grâce à cette dernière offre, dit-on. Les négociations durent déjà depuis bien plus d’un an, avec plusieurs interruptions temporaires entre-temps. Au départ, Vinicius réclamait apparemment un salaire nettement trop élevé aux yeux des dirigeants madrilènes, et souhaitait, selon les informations disponibles, gagner au moins autant que son coéquipier Kylian Mbappé.

Vinicius aurait certes fini par assouplir sa position et renoncé à ses exigences salariales initiales, si bien que Sky évoquait encore au printemps un accord imminent concernant une prolongation de son contrat. Mais plusieurs mois plus tard, celle-ci n’a toujours pas été conclue.

Arsenal va-t-il profiter de la situation de Vinicius au Real Madrid ?

Arsenal essaierait désormais d’en tirer profit. Le Telegraph avait récemment rapporté que le champion d’Angleterre tente d’attirer Vinicius avec une offre record. Le joueur de 26 ans y gagnerait à Londres plus que n’importe quel joueur d’Arsenal auparavant. The Athletic a également fait état de l’intérêt des Gunners pour l’un des superstars des Merengue.





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Le Real tient donc d’autant plus à obtenir rapidement une décision de Vinicius. Les Madrilènes ne veulent surtout pas courir le moindre risque de devoir laisser partir gratuitement l’international brésilien l’an prochain. Si Vinicius venait à décider prochainement de ne pas prolonger au Bernabéu, une vente dès cet été deviendrait donc de plus en plus probable.

Passif explosif entre Vinicius Junior et José Mourinho

Point sensible : entre Vinicius, arrivé de Flamengo à Madrid en 2018, et le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, il existe comme on le sait un passif. Dans le sillage du scandale raciste autour de Gianluca Prestianni et de Vini Jr. lors du match de Ligue des champions disputé en février chez le Benfica de Mourinho à l’époque, l’attaquant et le technicien portugais s’étaient accrochés. « Quand on marque un tel but, on le célèbre de manière respectueuse », avait déclaré Mourinho après coup, critiquant la célébration excessive de Vinicius après son but du 1-0 victorieux, et attribuant au joueur du Real une part de responsabilité dans le fait qu’il soit régulièrement victime d’insultes racistes : « Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que cela arrive dans chaque stade. Dans chaque stade où joue Vinicius, il se passe quelque chose. Toujours », avait ainsi affirmé Mourinho.

Vinicius ne l’a sans doute pas oublié. Mourinho serait de son côté très clair : l’ancien et nouveau coach des Merengue voudrait absolument empêcher le départ du Brésilien, écrit le Telegraph. Mourinho compte pleinement sur Vinicius, qui fait depuis des années partie des soutiens les plus importants du Real. La saison dernière, il a signé 22 buts et 14 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues.