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Le Real Madrid a franchi une étape majeure pour assurer son avenir à long terme en prolongeant officiellement Aurelien Tchouameni au Santiago Bernabéu grâce à un contrat d’envergure. L’international français s’est engagé pour les meilleures années de sa carrière avec le géant espagnol, mettant fin aux spéculations sur un éventuel départ en Premier League.

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Un engagement majeur envers le Real Madrid

Le Real Madrid a confirmé que Tchouameni avait signé un nouveau contrat à long terme qui le maintiendra au club jusqu’au 30 juin 2032. Le milieu de terrain de 26 ans était déjà sous contrat jusqu’en 2028, mais la direction du club tenait à récompenser sa progression constante et à s’assurer qu’il reste un pilier de l’effectif pour la prochaine décennie. Cette prolongation intervient peu après celle d’Arda Guler , illustrant la stratégie du club visant à conserver ses jeunes talents.

Les négociations se sont déroulées sans accroc, les deux parties étant, selon certaines informations, parvenues à un accord verbal dès juillet. Manchester United figurait parmi plusieurs grands clubs européens attentifs à la situation du Français, mais la priorité de Tchouameni a toujours été de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Maintenant que le contrat est signé, le milieu de terrain devrait rester au Real Madrid au moins jusqu’à ses 32 ans, signe de l’immense confiance que lui accorde la direction du club.

Depuis son arrivée de Monaco en 2022 pour 80 millions d’euros, Tchouameni s’est imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain. Selon AS, ses performances lui ont valu une augmentation de salaire significative dans le cadre de ce nouveau contrat : il devrait désormais toucher environ 9 millions d’euros nets par saison.

Un palmarès déjà impressionnant

Le club a célébré la nouvelle dans un communiqué officiel détaillant l’impressionnant palmarès du joueur depuis son arrivée. Cette confirmation officielle met fin à des mois de spéculations et envoie un signal clair aux rivaux du club sur tout le continent. « Le Real Madrid C. F. et Aurelien Tchouameni ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2032 », a annoncé le club.

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En seulement cinq saisons au club, Tchouameni a déjà accumulé un nombre enviable de trophées. Le communiqué officiel du club souligne également sa contribution : « Aurelien Tchouameni a rejoint le Real Madrid en 2022. En cinq saisons sous nos couleurs, il a disputé 205 matches et remporté huit titres : une Ligue des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l’UEFA, un titre de champion d’Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. International français, il compte à ce jour 50 sélections et a remporté la Ligue des nations de l’UEFA en 2021. »

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Mourinho tient son pilier au milieu de terrain

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, n’a pas caché sa joie après cette annonce venue du Santiago Bernabéu, qui confirme le statut d’intouchable d’Aurelien Tchouameni dans son onze de départ. Le technicien portugais voit dans le puissant milieu français le pilier irremplaçable dont a besoin une équipe du Real Madrid débordante de talent offensif pour trouver un équilibre essentiel.

Malgré une série frustrante de blessures mineures plus tôt dans la saison, Tchouameni a rebondi avec autorité pour devenir le cœur du milieu de terrain de Mourinho. Sa présence physique imposante et son excellente capacité à récupérer le ballon se sont révélées essentielles au dispositif tactique de l’entraîneur. Sous la houlette de Mourinho, son influence globale et son importance dans ce système n’ont fait que croître en flèche.

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Gérer sa condition physique sur une longue saison

Malgré l’enthousiasme suscité par ce nouveau contrat, l’état physique du milieu de terrain soulève des inquiétudes à court terme. Tchouameni a récemment dû quitter le rassemblement de l’équipe de France pendant la trêve internationale en raison d’un problème physique. Il a déjà accumulé 709 minutes en compétition cette saison, ce qui montre à quel point il est indispensable à son club comme à son pays sur la scène internationale.

Mourinho devrait faire preuve de prudence pour son retour sur les terrains, d’autant qu’un calendrier hivernal chargé se profile. Il n’a pas été officiellement déclaré forfait pour le prochain match de championnat contre le Celta Vigo, mais le staff médical veillera à ne pas précipiter son retour.