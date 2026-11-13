Le Real Madrid prévoit de rafler une recrue brésilienne au nez et à la barbe de la Premier League

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Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Vitao, défenseur de l'Atlético Mineiro âgé de 18 ans, considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football brésilien, dans un contexte de concurrence attendue avec des clubs de Premier League anglaise.

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Selon le journal espagnol « Sport », le club madrilène suit de près le jeune défenseur, mais il n'est pas le seul intéressé par son recrutement, puisque le joueur fait également l'objet d'un suivi de la part de Brighton et d'Everton.

Tous les indices laissent penser que Brighton sera le premier à formuler une offre officielle pour s'attacher les services du joueur lors du prochain mercato hivernal.

D'après les mêmes informations, Brighton s'apprête à proposer 14 millions d'euros, un montant inférieur à la valeur de la clause libératoire fixée à 20 millions d'euros pour les clubs étrangers.

L'Atlético Mineiro détient 80 % des droits économiques du joueur, tandis que les 20 % restants se répartissent entre Vitão lui-même et ses deux agents, Lincoln et Adriano Spadotto.

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Le club brésilien, dont le siège se trouve dans la ville de Belo Horizonte, a tenté de prolonger le contrat du jeune défenseur afin d'augmenter son salaire et de relever la valeur de la clause libératoire inscrite dans son contrat, mais les négociations n'ont enregistré aucune avancée ces dernières semaines.

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Vitão perçoit l'un des salaires les plus bas parmi les joueurs titulaires du championnat brésilien de première division.

Rappelons que Vitão est né le 4 mars 2008, qu'il mesure 1,93 mètre et qu'il est passé par les équipes de jeunes de l'Atlético Mineiro, où il a porté le brassard de capitaine dès les moins de 15 ans.

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Le jeune défenseur a été le capitaine de l'équipe sacrée championne du Brésil des moins de 17 ans en 2025, après avoir remporté la même année le championnat sud-américain des moins de 17 ans avec la sélection brésilienne.

Vitão est monté en équipe première à l'âge de 17 ans et a finalement réussi à se faire une place dans le onze de départ de l'entraîneur Eduardo Domínguez.

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Le match nul vierge face à l'Internacional au stade « Beira-Rio » en août dernier a été l'une de ses rencontres les plus marquantes, puisqu'il y a démontré sa force dans les duels aériens et sa bonne capacité à relancer le jeu depuis l'arrière.

Vitão se trouve actuellement avec la sélection brésilienne des moins de 20 ans, profitant de la trêve internationale pour participer au rassemblement de l'équipe nationale.

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« Sport » a souligné que les statistiques du jeune défenseur ont été saluées par plusieurs membres du staff technique de Carlo Ancelotti au sein de la sélection brésilienne A.

Le Real Madrid applique depuis des années une politique consistant à recruter de jeunes talents brésiliens avant que leur valeur marchande n'augmente considérablement.

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Toutefois, l'offre attendue de Brighton, conjuguée à la valeur abordable de la clause libératoire, pourrait contraindre le club madrilène à agir rapidement s'il veut devancer ses concurrents anglais et boucler l'opération à son avantage.