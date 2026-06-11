Le Real Madrid présente José Mourinho comme nouvel entraîneur, tandis que Benfica touche un montant de plusieurs millions d’euros

Le Real Madrid a officiellement présenté José Mourinho comme nouvel entraîneur. Le technicien portugais s’est engagé avec le club merengue jusqu’en milieu d’année 2029.

Cette arrivée, attendue depuis plusieurs semaines, était subordonnée à la réélection de Florentino Pérez, désormais actée.

Après une saison passée à la tête du Benfica, où il avait succédé à Vítor Pereira en 2025, le technicien portugais a vu le titre échapper au club lisboète au profit du FC Porto de Francesco Farioli. Les Encarnados ont finalement pris la troisième place, à huit points du champion.

Pour le remplacer, Benfica a recruté Marco Silva. L’entraîneur de 48 ans a récemment quitté Fulham sans indemnité de transfert, après cinq saisons passées à l’ouest de Londres. Il s’est engagé à Lisbonne pour deux ans, avec une option pour une troisième saison.

Les Lisboètes percevront un indemnité substantielle : 15 millions d’euros versés par le Real pour le « Special One ».

Avant même l’annonce officielle, le technicien portugais avait déjà validé l’arrivée de Denzel Dumfries et ciblé les renforts Ibrahima Konaté et Riccardo Calafiori.

En contrepartie, un grand ménage est prévu dans l’effectif : Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono et Dani Ceballos, suivi par l’Ajax, doivent trouver un nouveau club. Selon les rumeurs, Eduardo Camavinga pourrait aussi partir.