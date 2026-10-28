Le Real Madrid présente des excuses officielles à la Chine après les propos controversés de Kylian Mbappe qualifiant Mao Zedong de « dictateur »

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Le Real Madrid a été contraint de présenter publiquement des excuses officielles au peuple chinois après une vive levée de boucliers contre Kylian Mbappe. La star française s’est retrouvée au cœur d’une polémique après avoir tenu des propos largement perçus comme irrespectueux envers le dirigeant fondateur du pays.

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Un mème sur Mbappe provoque de lourdes répercussions commerciales

Lors d’un entretien en ligne, Mbappe a évoqué un mème le représentant sous les traits de Mao Zedong. L’attaquant de l’équipe de France a qualifié le fondateur de la Chine communiste de « dictateur chinois », déclenchant immédiatement une vague d’indignation dans tout le pays.

Les conséquences commerciales ont été rapides et lourdes. L’attaquant a perdu de lucratifs contrats publicitaires avec au moins trois entreprises chinoises différentes, dont Dongpeng Beverage, Mengniu et Milkground.

Le China Media Group (CMG) a également pris une mesure majeure en suspendant la diffusion des rencontres de Liga et de tous les matches auxquels participe le joueur. Le groupe audiovisuel public a ensuite exigé des excuses officielles de l’attaquant, du Real Madrid et de la Liga, selon l’Associated Press.

Le Real Madrid et Mbappe expriment leurs profonds regrets

Face à une pression croissante, Mbappe a publié mardi un communiqué dans lequel il reconnaît son erreur. L’attaquant a admis que ses propos étaient « malavisés » et déclaré : « Je comprends désormais qu’ils ont blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises. »

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Mercredi, le Real Madrid lui a emboîté le pas en publiant un communiqué officiel détaillé pour tenter de réparer les relations mises à mal.

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« Le Real Madrid C.F. souhaite présenter ses excuses au peuple chinois pour toute peine qu’auraient pu causer les récentes déclarations de notre joueur, Kylian Mbappe », a indiqué le club. « Notre club éprouve un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui portent de l’affection et de l’admiration au Real Madrid. »

« Le club s’associe aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappe, dans lesquelles le joueur a lui-même exprimé ses regrets pour ses propos et réaffirmé son respect pour le peuple chinois. »

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« Le Real Madrid réaffirme son attachement aux valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures, et exprime son souhait de continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens. »

La suspension des diffusions reste en vigueur

La rapidité des interventions de toutes les parties souligne l’immense importance du marché chinois pour le football européen. Outre les déclarations du joueur et du club, la Liga a elle aussi présenté des excuses officielles pour atténuer les répercussions de cette affaire.

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Le CMG a confirmé avoir reçu les excuses officielles du Real Madrid.

Renouer les liens avec le marché asiatique

Associated Press ajoute que le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé mercredi prendre les excuses de Mbappe « au sérieux », même si les conséquences à long terme pour son image personnelle restent totalement incertaines. On ignore encore si l’attaquant pourra récupérer ses partenariats commerciaux rompus ou si le football espagnol reviendra rapidement sur les écrans de télévision chinois. La priorité immédiate du joueur et du club sera de limiter les dégâts sur le plan diplomatique afin que ce différend ne nuise pas durablement à leur rayonnement mondial.