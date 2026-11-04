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Fede ValverdeGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Ligue des champions grâce à une passe décisive de Denzel Dumfries et à un nouveau but splendide de Federico Valverde dans le temps additionnel

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
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Le Real Madrid a remporté de justesse son quatrième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club royal n’a pris l’avantage pour la première fois qu’en temps additionnel face à l’AEK, à Athènes. Le superbe but de Federico Valverde a été celui de la victoire : 2-3. Denzel Dumfries s’était montré décisif peu auparavant en délivrant la passe décisive sur le but du 2-2 inscrit par Kylian Mbappé.

Au Real, Mourinho a titularisé Dumfries et s’est passé d’Arda Güler. L’entraîneur a laissé au repos le joueur turc, ce qui lui a permis d’aligner à la fois Yan Diomandé et Vinícius Júnior.

L’AEK, avec l’ancien attaquant du Real Madrid Luka Jovic dans son onze de départ, a ouvert le score avant le quart d’heure de jeu. Jovic a servi Aboubakary Koïta, qui a repiqué dans l’axe à l’entrée de la surface, pris le dessus sur Marc Cucurella et surpris Thibaut Courtois à son premier poteau : 1-0.

Le Real a cru réagir par Bellingham, qui a dévié du pied un centre de Vinícius pour marquer. L’Anglais était toutefois légèrement hors-jeu, mais il a inscrit un but valable cinq minutes plus tard grâce à une superbe talonnade : 1-1.

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Le Real a parfois été mis en difficulté par des Grecs combatifs, excellents défensivement et capables de repousser de nombreuses tentatives. Le 1-2 semblait malgré tout inévitable lorsque Mbappé a trouvé Cucurella, seul, mais l’Espagnol a tiré de son mauvais pied sur Lazaros Rota, venu tacler.

Mbappé a ensuite tenté sa chance lui-même et est passé tout près du but, sa frappe puissante frôlant le poteau. Voir le Real prendre l’avantage semblait n’être qu’une question de temps, mais il n’en a rien été. Sur un contre, Stavro Pilo, servi par Koïta, a marqué d’un tir passé sous Courtois.

Peu après, le Real a fait preuve de bien plus d’efficacité. Dumfries, auteur d’un match moyen, a été à l’origine du retour du Real grâce à un centre tendu. L’international néerlandais a servi Mbappé, qui a immédiatement désigné le latéral droit après son but.

Le Real semblait manquer de temps pour arracher la victoire. Mais Valverde n’était pas de cet avis. L’Uruguayen a décoché l’un de ces boulets de canon dont il a le secret et a vu sa frappe se loger dans la lucarne en temps additionnel : 2-3. Le Real reste ainsi invaincu avec douze points en quatre matches, tandis que l’AEK occupe la 30e place avec trois points après quatre rencontres.

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